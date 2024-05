Peter Bosz vloekt bij aanraken schaal en glundert bij het zien van zijn 'kinderen': 'Het was eigenlijk heel makkelijk'

Er was een Peter Bosz voor de bierdouche van Joey Veerman en een Peter Bosz na die bierdouche. De trainer van de kersverse landskampioen PSV zat in een rollercoaster van emoties tijdens zijn interview bij ESPN.

Eerst was de trainer in Bosz aan het woord. Hij moest en zou ook de wedstrijd tegen Sparta analyseren. Dat het bagger werd, voorspelde Bosz zelf al vooraf. Hij kreeg gelijk. Maar hij had een bierdouche van Veerman nodig om even los te komen. Want daarna sprak hij vol trots over zijn kampioenschap en de samenwerking met zijn 'kinderen' bij PSV.

Terwijl de spelers om hem heen feestvierden, kreeg Bosz voor het eerst sinds het laatste fluitsignaal de schaal in zijn handen gedrukt. Hij kon een vloek niet onderdrukken. "Godverdomme, dit is 'm hè", glunderde Bosz bij zijn blik op de schaal. "Ik had 'm nog niet vast gehad. Dit is geweldig, want het is ook nieuw voor mij dit."

'Geen etterbakken'

Bosz geeft aan trots te zijn op zijn ploeg. "Je bent er een heel jaar druk mee bezig. Al die jongens voelen als kinderen. Het zijn stuk voor stuk goede gasten. Er zitten geen etterbakken tussen. Dat is een compliment naar PSV, dat goed geselecteerd heeft op karakter. We zijn samen bezig geweest om nu hier als kampioen te staan. Het is geweldig dat het lukt." Maar het belangrijkste vindt Bosz, dat de PSV-fans hebben genoten van het voetbal wat de ploeg heeft laten zien. "Dat is heel belangrijk voor mij."

Tranen

De emotie kwam steeds dichter aan het oppervlak bij Bosz. Hij moest huilen toen hem gevraagd werd naar wie in de staf bij PSV hem het meest heeft uitgedaagd. Hij miste namelijk zijn maatje Hendrie Krüzen naast hem. Bosz droeg de titel ook aan zijn hondstrouwe assistent op. "Dat heb ik hem ook geappt", zei Bosz vol emotie.

'Het was best makkelijk'

Toch wilde Bosz tussen zijn tranen door ook graag reageren op wat het moeilijkste was voor hem dit seizoen. "De resultaten waren altijd goed, dat maakt het makkelijker om te werken. Het moeilijkste van dit jaar? Het was eigenlijk best makkelijk." Ook na lang nadenken komt Bosz niet tot een antwoord. "Ik kan niks verzinnen."