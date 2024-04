Max Verstappen legt uit waarom hij gehoopt kampioensduel Heerenveen - PSV niet bezoekt

Max Verstappen is zo lang als hij al voetbal kijkt een PSV-supporter. De huidig F1-wereldkampioen is dus verheugd dat de Eindhovense club binnenkort voor de 25e keer landskampioen van Nederland wordt.

De koploper van de Eredivisie speelt donderdag uit tegen Heerenveen. Als alles meezit (PSV wint en Feyenoord laat later die avond punten liggen tegen Go Ahead Eagles) is PSV na die pot officieel, formeel en helemaal echt de kampioen van 2024. Verstappen zegt tegen De Telegraaf dat hij het duel graag zou bezoeken. Maar hij heeft al verplichtingen: "Donderdag zit ik in de simulator in Engeland, dat kan ik helaas niet afzeggen. Maar ik ga het zeker kijken, op mijn Ipad ofzo".

Kanttekening van Max Verstappen

De dominantie van PSV in de Eredivisie dit seizoen lijkt wel op de ijzeren greep waarin de zoon van oud-coureur Jos Verstappen de F1-wereld houdt. Toch had er van Verstappen wel een schepje bovenop gemogen. "De titel van PSV komt natuurlijk niet meer als een verrassing", zegt hij. "Ze hebben een heel mooi seizoen gehad. Ik had gehoopt dat ze verder waren gekomen in de Champions League. Zeker aangezien Borussia Dortmund nu in de halve finale staat tegen Paris Saint-Germain."

Grand Prix van China

Dit weekend is Verstappen actief bij de GP van China. De Red Bull-coureur pakte voor de vijfde keer sinds het begin van het seizoen poleposition. Dat is een evenaring van het record van Mika Hakkinen uit 1999.