Peter Bosz plotseling in tranen tijdens titelfeest PSV: 'Hij hoort hier bij te zijn'

Trainer Peter Bosz was zondagmiddag emotioneel toen het ging over de landstitel die hij met PSV haalde. Hij stond eerst als trainer en analist ESPN te woord, maar ineens brak Bosz toen het ging over zijn staf ging.

Alsof de bierdouche van Joey Veerman tijdens het interview iets losmaakte bij Bosz. Want toen hij de vraag kreeg wie in de staf hem het meest tegengas heeft gegeven, wilde hij een andere naam noemen. Iemand die er niet bij was. "Weet je wat het is? Degene die ik mis nu is Hendrie Krüzen", waarna Bosz het even te kwaad kreeg en zich omdraaide.

Krüzen is een maatje van Bosz en samen werkten ze al bij veel clubs samen. Onder anderen bij Ajax en Borussia Dortmund. Maar de laatste jaren ging Krüzen zijn eigen weg. Terwijl Bosz bij Olympique Lyon zat, ging Krüzen aan de slag bij jeugdliefde Heracles Almelo. Ook daar werkten Bosz en hij samen. Maar toen Bosz bij PSV tekende, was Krüzen er dus voor het eerst niet meer bij.

'Hij hoort hierbij te zijn'

"Hij hoort hierbij te zijn", ging Bosz even later verder met een duidelijke brok in zijn keel. "Hij is mijn maatje. We hebben 23 jaar met elkaar opgetrokken. Samen hebben we geschaafd aan deze tactiek en dit voetbal. En nu zit hij thuis, daar baal ik van." Krüzen werd eind 2023 interim-trainer bij Heracles, maar is inmiddels werkloos nadat zijn functie werd overgenomen door Erwin van de Looi. Onder zijn leiding moet Heracles zelfs nog een beetje vrezen voor degradatie.

'Deze is ook van hem'

Liever had Bosz gehad dat zijn maatje het feestje bij PSV mee kon vieren. Maar Bosz draagt de titel ook op aan Krüzen. "Deze is ook een beetje van hem. Dat heb ik hem vanmorgen ook geappt. Wat ik terug kreeg? Een hartje terug. Hij is gewoon heel belangrijk voor mij", sloot Bosz geëmotioneerd het interview af.