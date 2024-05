De platte kar waar PSV naar verlangt was nooit een platte kar: 'Volledig vertimmerde vrachtwagen'

PSV hoopt zondag tegen Sparta de Nederlandse landskampioen te worden. Dat zou dan de 25e landstitels worden voor de club uit Eindhoven. De traditie is dat de spelers en trainer om dat te vieren met een platte kar door de stad trekken.

Een platte kar, of platte wagen, wordt in de landbouw gebruikt om oogst mee te vervoeren. Balen hooi of tientallen melkbussen bijvoorbeeld. Zo groeide de platte kar uit tot een symbool van het platteland, dat vol trots wordt ingezet om lokale helden te paraderen. Maar het gekke is: eigenlijk gebruikte PSV bij zijn vorige rijdende feestjes helemaal geen echt platte kar.

Brandweerauto

Sjoerd Moussou schrijft in zijn AD-column dat ook al in 1978 er geen platte kar aan te pas kwam om de successen van PSV te vieren. Nadat de club de UEFA Cup en de landstitel veroverde, werd er een oude brandweerauto uit de kazerne gehaald. Veel plekken had het vehikel niet, zodat wisselspelers er maar achter aan moesten lopen.

Vrachtwagen

Ook bij de kampioenschappen die PSV in deze eeuw behaalde, vergaapten de tienduizenden fans op de straten van Eindhoven zich aan iets anders dan een platte kar. Mossou analyseert dat het ging om 'een volledig vertimmerde vrachtwagen van de firma Kusters Logistics uit Eindhoven'. Van alle luxe voorzien, zoals een geluidsinstallatie en Dixi-toilet.

Ongelukken met platte karren

Door een aantal ernstige ongelukken in recente jaren zijn de regels streng aangescherpt. Je mag personen alleen nog vervoeren in 'gelicentieerde bussen, huifkarren en auto’s, niet meer op aanhangwagens'. Maar het maakt natuurlijk niet uit in wat voor soort voertuig de PSV-spelers en trainer Peter Bosz maandag van het Phlips Stadion naar het Stadhuisplein rollen: de term 'platte kar' zal niet zomaar verdwijnen. Die heeft namelijk symbolische waarde, die weer hoort bij het imago van Noord-Brabant.

Niet-Randstedelijk

"De platte kar is zo overduidelijk niet-Randstedelijk, omdat het zo naadloos aansluit bij de sfeer van boerenfeesten, carnaval en houdoe-en-bedankt", aldus Mossou. "Exact daarom past het zo voortreffelijk bij het imago van PSV, de grootste en succesvolste provincieclub van allemaal."