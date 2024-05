Jens Toornstra kan weer genieten bij FC Utrecht: 'De ommekeer kwam na de overwinning op Ajax'

Jens Toornstra is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Utrecht. Na een stroef begin, klom de ploeg weer omhoog en vond hijzelf het plezier weer terug op zijn oude positie. Een gesprek met een no-nonsensevoetballer die 'leading by example' naleeft. "Ik wil mijzelf altijd in de spiegel aan kunnen kijken", zegt Jens Toornstra tegen deze site.

Als Jens Toornstra de persruimte binnenloopt bij het trainingscomplex van FC Utrecht, zegt hij dat 'het lekker gaat' met hem. Wanneer het gesprek richting het afgelopen weekend gaat, blijkt het toch wat minder te gaan. FC Utrecht speelde met 2-2 gelijk tegen RKC. "Die vijfde plek zit nog wel in mijn achterhoofd, we hadden dé kans om die plaats aan te vallen. Nu wordt dat wel lastig." Het typeert de speler Jens Toornstra, die altijd het onderste uit de kan wil halen. "Ik wil mijzelf altijd in de spiegel aan kunnen kijken."

Dat Utrecht überhaupt meedoet aan de play-offs voor Europees voetbal, is een prestatie op zich. De club stond na acht speelrondes nog op de laatste plaats, maar vocht zich helemaal terug tot de zevende plaats op de ranglijst. "Het is ook knap als je ziet waar we vandaan komen..." erkent hij. "Maar dit gesprek begon over de vijfde plek, die knop moet nog wel even om. Maar daar hebben we nog even voor."

'Leading by example'

Wie een trainer van Toornstra vraagt wat zijn sterke punt is, zal hij alom geroemd worden voor zijn mentaliteit en strijdlustigheid. Tegelijkertijd is het ook een speler die niet op de voorgrond treedt. "Ik ben vrij bescheiden van mijzelf", geeft Toornstra toe. Je zal hem niet gauw zien schreeuwen in de kleedkamer, of de hele groep aanspreken. "Ik doe dat liever individueel, ik ben sowieso meer van leading by example. Elke wedstrijd alles geven, daarmee een voorbeeld geven en iedereen stimuleren."

Ron Jans

De rol die Toornstra nu heeft bij Utrecht, past hem perfect. Hij staat weer op zijn oude positie, wordt in zijn kracht gebruikt en vond zo het plezier op de training én het veld weer terug. Dat was voor de komst van Ron Jans niet altijd het geval. "Toen hij binnenkwam, heeft hij mij gelijk gezegd dat hij mij niet als nummer 6 zag. Dat is niet mijn positie, dat ik daar speelde ging uiteindelijk ten koste van mijzelf."

Jans zette hem op 10, liet hem trainen op die positie binnen het systeem dat hij wilde spelen en Toornstra bloeide weer op. "Dat werkt dan ook gelijk door naar wedstrijden." Toen het even minder ging met Toornstra, zou niemand dat merken op de club. "Op de club keerde ik een beetje in mijzelf, thuis juist niet. Daar sprak ik open over mijn gevoel. Je merkte thuis wel dat ik qua voetbal niet lekker in mijn vel zat. Dat had misschien andersom gemoeten, maar ik ben blij dat het nu is zoals het is."

Wederopstanding FC Utrecht

Waar Utrecht nu Europees voetbal kan veilig stellen, was dat een half jaar geleden nog wel anders. Toen moest er uit de degradatiezone geklommen worden. Toornstra herkent een duidelijk omslagpunt. "De wedstrijd tegen Ajax, die wonnen wij toen met 4-3 in eigen huis. Iedereen kent de vorm van Ajax, maar het leeft hier zo dat dit een extra boost heeft gegeven." Toornstra scoorde toen zelf de derde Utrecht-treffer.

© ANP

De weg naar de play-offs ging niet zonder horten of stoten, er werd veel gelijk gespeeld maar met de juiste energie en tactische routine ging het beter. "In 2024 hebben we volgens mij alleen van Ajax en Feyenoord verloren, verder gewoon veel gewonnen", zegt Toornstra. Europees voetbal ligt dus in het verschiet, maar dat is nog niet zomaar behaald. "De play-offs is gewoon echt de vorm van de dag, het is nu ook nog eens één wedstrijd in plaats van uit en thuis. Je moet op die dag dus echt top zijn. De ploeg die dat is, die wint."