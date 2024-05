Canelo Alvarez verdedigt vier wereldtitels en wordt uitgedaagd door Jake Paul: 'Moet met ons praten'

Bokser Saul Alvarez, ook bekend onder zijn bijnaam 'Canelo', heeft zaterdagavond vier wereldtitels met succes verdedigd. Als beloning werd hij ook nog eens uitgedaagd door niemand minder dan Jake Paul.

Canelo vocht zaterdagavond in Las Vegas tegen Jaime Munguia. De twee Mexicanen namen het in het supermiddengewicht tegen elkaar op om maar liefst vier wereldtitels. De kampioenschappen bij de WBA, WBC, WBO en IBF stonden allemaal op het spel.

Jury unaniem

Munguia was na 43 partijen nog altijd ongeslagen, maar daar kwam een einde aan. Hij werd in de vierde ronde hard neergeslagen door Alvarez en de drie juryleden wezen hem na twaalf rondes uiteindelijk unaniem aan als winnaar van het gevecht.

Canelo behield daarmee zijn wereldtitels, die hij in al meerdere jaren in zijn bezit heeft. De Mexicaan boekte zijn 60e zege in 64 wedstrijden. De bokser was dan ook tevreden na afloop: "Jaime is sterk en slim, maar ik neem mijn tijd. Ik heb twaalf rondes de tijd om te winnen en dat heb ik gedaan. Ik ben trots op mezelf."

Jake Paul daagt Canelo uit

Veel vechtsportliefhebbers zullen naar het gevecht hebben gekeken en Jake Paul was een van hen. Hij daagde Canelo al eens uit na een partij van zichzelf en kon het niet laten om opnieuw de Mexicaan te laten weten dat hij het ziet zitten om tegen hem te vechten.

De vriend van schaatsster Jutta Leerdam kreeg de vraag of hij nog steeds een gevecht met hem wilde. "Hij moet met ons gaan praten", verklaarde Paul daarop. Het is wel de vraag in welke gewichtsklasse de beide heren het dan tegen elkaar op moeten nemen, want de Amerikaan vecht normaal in het cruisergewicht.

Gevecht tegen Mike Tyson

Paul is zich voorlopig aan het voorbereiden op het gevecht met legende Mike Tyson, die tijdens het gevecht 58 jaar oud zal zijn. De partij, die live via Netflix te zien is, werd vooral als show gezien, maar eerder deze week werd bekend dat het gevecht volgens officiële regels gevochten zal worden.