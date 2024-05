Titelgekte barst al los in Eindhoven: Guus Meeuwis brengt speciaal nummer voor PSV uit

De kampioenskoorts is zondag in Eindhoven tot ongekende hoogte gestegen. PSV heeft aan een punt tegen Sparta genoeg om zich definitief tot kampioen van Nederland te kronen. Zanger en PSV-fan Guus Meeuwis bracht een nieuw nummer uit als ode aan de club.

De zanger is een uitgesproken fan van PSV en staat ook jaarlijks met zijn concertreeks 'Groots met een zachte G' in het Philips Stadion. Meeuwis zal dit jaar echter voor het laatst die reeks afwerken, maar hij liet op de ochtend van de kampioenswedstrijd toch van zich horen.

Meeuwis bracht het nummer 'Heel ons leven PSV' uit om de verwachte landstitel alvast te vieren. De zanger is vaak aanwezig bij wedstrijden van de club, maar het is de vraag of hij dat zondag ook kan zijn aangezien hij later op de dag nog optreedt in Amsterdam op het traditionele 5 mei-concert ter ere van Bevrijdingsdag. Hij kan dus in ieder geval niet losgaan na het laatste fluitsignaal zondag.

Landstitel op komst

PSV speelt zondag om 12.15 uur tegen Sparta Rotterdam en is bij een gelijkspel officieel kampioen. De ploeg van Peter Bosz staat al nagenoeg het hele seizoen bovenaan en leed pas in de 27e speelronde van het seizoen voor het eerst een nederlaag. De oppermachtige Eindhovenaren kunnen zondag de eerste landstitel sinds 2018 pakken.

Feestweekend

Eindhoven maakt zich op voor een groot feest. Het is niet alleen Bevrijdingsdag zondag, maar dus ook de dag van een mogelijk kampioenschap. Als PSV een puntje pakt, is de huldiging maandag, maar het zal ongetwijfeld ook zondag al goed gevierd gaan worden. De ploeg van Peter Bosz werd vorige week al feestelijk onthaald in Eindhoven na de 8-0 overwinning tegen Heerenveen.