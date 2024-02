Willem van Hanegem keihard: 'Ajax doet maar wat en spelers raken de weg kwijt'

Het belabberde spel en de al even belabberde resultaten van Ajax zorgen ervoor dat Willem van Hanegem bijna medelijden krijgt voor de Amsterdammers. Bijna.

"Er was een periode dat clubs medelijden hadden met Feyenoord", begint Van Hanegem zijn column in het AD. "Het ging toen zo slecht in de Kuip dat ze het mijn club wel gunden om af en toe een succesje te hebben. Dat vond ik zelf vreselijk. Vernederend. Ajax is compleet een andere club. Minder gunfactor bij de concurrenten, denk ik. Dus medelijden is er vast niet."

Ajax ging zondag met 2-0 onderuit bij AZ en heeft inmiddels 29 punten achterstand op koploper PSV. Zo'n groot gat sloegen de Eindhovenaren nog nooit. Maar ook plek vier raakt uit het zicht voor de Amsterdammers, die nu op zes punten van AZ staan.

Brian Brobbey

"Bij mij rijst inmiddels wel de vraag: hoe diep kan deze club nog verder vallen?", gaat het Feyenoord-icoon verder over Ajax. " Ajax doet maar wat, ook tegen AZ. En ondertussen raken de spelers steeds meer de weg kwijt. Brian Brobbey zit elke week de scheidsrechter achterna, omdat ze hem even hebben vastgehouden."