FC Volendam en Wim Jonk bereiken mondeling akkoord: 'Dorpssoap lijkt ten einde'

De rust in Volendam lijkt te zijn wedergekeerd nadat het nieuws naar buiten kwam dat de plaatselijke FC en Wim Jonk de strijdbijl hebben begraven. Het clubicoon en zijn team zien af van opnieuw een stap naar de rechter, vrijwel gegarandeerd succesvol, waardoor FC Volendam een fiks bedrag bespaart. De club ziet op zijn beurt af van een hoger beroep, waardoor er een einde komt aan de lange serie van rechtszaken tussen beide partijen.

De Telegraaf meldt dat voormalig voorzitter Piet Kemper erin is geslaagd om als bemiddelaar FC Volendam en Wim Jonk de vredespijp te laten roken. Jonk en zijn team werden door de arbitragecommissie en de rechter in het gelijk gesteld, maar de ZZP'ers Michel Hordijk, Freek de Boer, Patrick Oudejans en Rick Menick vertrokken gedwongen met lege handen. Om die reden heeft Team Jonk een regeling getroffen om de vier ZZP'ers financieel tegemoet te komen.

Ontslag van Jan Smit

FC Volendam en Team Jonk, waar Jan Smit deel van uitmaakte, stonden eind vorig jaar lijnrecht tegenover elkaar. Toch is bemiddelaar Kemper er ondertussen in geslaagd beide partijen dichter tot elkaar te laten komen. "In het akkoord werd tevens de decharge opgenomen voor het gevoerde beleid van het vorige bestuur dat zodoende werd gerehabiliteerd", meldt De Telegraaf.

De bom barstte toen Jan Smit samen met zijn bestuursleden werd weggestuurd door de club vanwege een financieel wanbeleid, maar achteraf meldt de club dat dit niet de juiste beslissing was. De voormalig voorzitter voorspelde destijds al dat het operationele tekort van de afgelopen jaren na dit seizoen weggewerkt zou zijn door middel van uitgaande transfers.

Zo werden onder anderen Micky van de Ven, Derry John Murkin en Carel Eiting verkocht. Ondertussen lijkt FC Volendam dit jaar nog drie ton in het rood te staan, maar lijkt dit geen reden tot paniek. Mede dankzij het goede werk van zanger Smit, die voor zijn voorzitterschap commercieel directeur was, blijven veel sponsoren de club trouw, ondanks de aanstaande degradatie uit de Eredivisie.

Dankzij de overgang van Carel Eiting naar FC Twente kan FC Volendam een mooi bedrag opstrijken © Pro Shots

Bovendien kan Volendam op de nodige financiële meevallers rekenen. Wanneer FC Twente bijvoorbeeld de Champions League haalt ontvangt FC Volendam een bonus van één miljoen euro voor Eiting. Indien de Tukkers het moeten doen met de Europa League krijgt de club vijf ton overgemaakt. Champions League-deelname van Tottenham Hotspur kan opnieuw drie ton extra opleveren als gevolg van de transfer van Van de Ven. Tot slot ontvangt de club uit Noord-Holland vier procent van een eventuele transfersom van voormalig speler Joey Veerman, wanneer hij vertrekt bij PSV.

Blij met de uitkomst

Team Jonk en Jan Smit zijn blij dat na het over en weer modder gooien de rust is hersteld. "Team Jonk was er graag eerder in overleg uitgekomen, zonder voor de rechtbank te worden gedaagd", laat Joost Quant, advocaat van Team Jonk, weten. "Een gezamenlijke oplossing is uiteindelijk voor iedereen beter. Nu kan er op alle vlakken een punt orden gezet en kan iedereen weer verder", concludeert Quant.

Smit is ook blij dat beide partijen de vrede hebben getekend. "Natuurlijk ben ik verheugd dat onze naam is gezuiverd en dat achter deze slepende soap een punt kan worden gezet", gaat Smit door. "Ik ben in 2019 met Wim Jonk en zijn team in FC Volendam gestapt, omdat de club me aan het hart gaat en we onze droom, promotie naar de Eredivisie, wilden verwezenlijken. De reden om het bestuur weg te sturen, zogenaamd financieel wanbeleid, was een drogreden", is de zanger van mening.