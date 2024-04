Zo pestten Feyenoord-fans de 'dromende' NEC-fans: van posters van André van Duin tot spandoeken in De Kuip

Fans van Feyenoord haalden rondom de bekerfinale een stunt van jewelste uit. Om de supporters van tegenstander NEC te pesten, werd alles uit de kast gehaald. En met succes. Op sociale media vinden NEC-fans het zielig, waarop Feyenoord-fans weer smakelijk lachend reageren. Dit is hoe de actie in elkaar zat.

Fans van NEC die zondag richting De Kuip gingen, viel het al op: langs de kant van de weg, op viaducten en bruggen, hingen wel heel veel foto's van André van Duin. De 77-jarige komiek stond op de posters afgebeeld als zijn typetje Willempie, die in de jaren tachtig veel liedjes maakte. En juist één van die liedjes was de aanleiding voor Feyenoord-fans om NEC-fans te plagen.

Foto van een poster van Andre van Duin langs de weg tussen Nijmegen en Rotterdam. Er hingen er honderden. ©Eigen afbeelding

Liedje over dromen

In Nijmegen en omstreken werd het woord 'dromen' het meestgebruikte woord in aanloop naar de finale. Het was überhaupt al een droom om weer eens een bekerfinale te halen, maar de grote droom was om die ook eens te winnen. Er werd zelfs een liedje gemaakt door fans, waarin ook dromen centraal stond. Het werd het lijflied van de Nijmeegse supporters voor de bekerfinale.

'Dromen gaan ook weer zo snel voorbij'

In de nacht en ochtend voorafgaand aan de bekerfinale, terwijl de NEC-fans nog lagen te dromen, waren een aantal fans van de Rotterdammers al druk in de weer. Op de hele route vanaf De Goffert (het stadion van NEC van waar de bussen zouden vertrekken) over de hele A15 naar Rotterdam en in De Kuip: overal was de poster van Van Duin opgeplakt. In het liedje van Van Duin komt namelijk één zin voor, die óók op het spandoek in De Kuip te zien was tegen het einde van de wedstrijd: "Ja, zo gaat dat met die dromerij, dromen gaan ook weer zo snel voorbij."

Destroyer of Dreams

Ook aan het begin van de wedstrijd ontrolde op de Feyenoord-kant van het stadion een spandoek met de tekst 'Destroyer of Dreams' (vernietiger van dromen, red.). Ook dat was een verwijzing naar de dromen van NEC-fans. De plagerij was dus van voor de bekerfinale, tot tijdens en na afloop gelukt. NEC-fans die de actie 'zielig' vinden, krijgen standaard de reactie van Feyenoord-fans met de tekst: "Ja, zo gaat dat met die dromerij, dromen gaan ook weer zo snel voorbij."

Het spandoek voorafgaand aan de bekerfinale van Feyenoord-fans: Destroyer of Dreams. ©Getty Images

Het spandoek van NEC verwees ook weer naar 'dromen', kijk maar: