Volleyballers Active Living Orion en Apollo 8 winnen nationale bekerfinales

Active Living Orion en Apollo 8 hebben zondag de Nederlandse bekers gewonnen. Orion uit Doetinchem pakte de prijs voor de vierde keer, Apollo 8 nam hem voor de tweede keer mee naar huis. Active Living Orion won bij de mannen met 3-0 in sets van Limax, Apollo 8 versloeg Zwolle bij de vrouwen met 3-1.

Voor Limax was het de kans op de eerste grote prijs in de clubgeschiedenis, maar die droom viel in duigen. Van een spannende wedstrijd was maandag geen sprake. Orion en Limax speelden dit seizoen al vier keer eerder tegen elkaar. Daarvan won Orion drie keer in wedstrijden met veel spanning, zo werden er meerdere vijfsetters gespeeld.

Orion, dat won onder leiding van coach Dirk Sparidans, neemt de beker over van het Groningse Lycurgus. Zij verloren in de halve finales van Orion. In de finale werd het 25-19, 25-20 en 25-18 voor de club uit Doetinchem.

Vrouwenfinale

Ook de vrouwenfinale werd gespeeld in de Maaspoort in Den Bosch. Deze duurde een setje langer dan bij de mannen. Apollo 8 pakte de eerste set met 25-20, de tweede ging met 26-28 naar Zwolle. De club uit Borne sleepte de beker binnen door vervolgens twee sets te winnen: 25-22 en 25-21. En daardoor staat de tegenstander nog droog qua bekerprijs.