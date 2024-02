Moordenaar van topvolleybalster Ingrid Visser en partner zelf overleden

De moordenaar van de Nederlandse topvolleyballer Ingrid Visser (35) en haar partner Lodewijk Severein (57) is overleden aan de gevolgen van kanker, melden Spaanse media. De Roemeen Valentin Ion was veroordeeld tot 34 jaar cel en zat ruim tien jaar vast.

Omdat hij al geruime tijd ernstig ziek was, hoefde de huurmoordenaar niet langer achter de tralies te zitten. De 60-jarige Ion werd vrijgelaten uit de Spaanse gevangenis en overleed enkele dagen later in vrijheid. Dat bevestigt ook sportverslaggever Willem Held aan het Algemeen Dagblad, die na de moord de biografie van de volleyballer schreef. Ingrid en Lodewijk werden in mei 2013 om het leven gebracht.

In stukken gezaagd

Bijna twee weken nadat het koppel als vermist werd opgegeven, werden in een citroenboomgaard ten noorden van de stad Murcia twee in stukken gezaagde lijken opgegraven. Het bleken de lichamen van het Nederlandse stel. De dubbele moord kwam pas drieënhalf jaar later voor de rechter, die Ion aanwees als schuldige. Tekst loopt door onder de foto

Valentin Ion in de rechtszaal © ANP Valentin Ion in de rechtszaal © ANP

Hij pleegde de moord in opdracht van Juan Cuenca, voormalig manager van de volleybalclub in Murcia waar Ingrid jarenlang speelde. Het Nederlandse stel zou 60.000 euro hebben geëist van Cuenca: salaris dat hij Ingrid nog verschuldigd was. Reden genoeg voor Cuenca om de Roemeense Ion in te schakelen als huurmoordenaar.

Recordinternational

De in Gouda geboren Ingrid kwam tijdens haar carrière in totaal 514 keer uit voor het nationale team, deed mee aan vijf WK’s, negen EK’s en stond een keer op de Olympische Spelen. Daarmee was ze recordinternational voor Oranje.