Chantal van de Broek-Blaak na spectaculaire laatste aanval Nederlands kampioene

Chantal van de Broek-Blaak is zondag Nederlands Kampioene geworden in Arnhem. Ze leidde de kopgroep tijdens de koers en had zelfs nog een laatste aanval in huis waardoor ze alleen naar de finish kon fietsen.

Marianne Vos reed tot 23 kilometer voor de finish los van de kopgroep. Die werd geleid door Van de Broek-Blaak, die het gat dichtreed. Zij maakte zich vervolgens los en reed de laatste ronden op kop met Castelijn.

Spectaculaire aanval

In de laatste ronde probeerde Castelijn de renster van SD Worx – Protime eraf te rijden, maar dat was tevergeefs. Van de Broek-Blaak had nog een laatste aanval in huisen kan zelf naar de finish fietsen. In de laatste kilometers kwam de groep achter de 34-jarige nog dichtbij.

In de sprint achter Van de Broek-Blaak pakte Europees kampioene Mischa Bredewold de tweede plek.

Emotionele terugkeer na zwangerschap

Van de Broek-Blaak was een tijd niet in het peloton te vinden. Ze werd moeder en zette haar fiets daarom even aan de kant. Haar comeback was al een feit en nu bekroond ze die met de rood-wit-blauwe trui. Na de overwinning ging de Nederlands kampioene direct naar haar dochtertje, die langs de kant stond.

Met tranen in haar ogen staat ze daarna NOS te woord. "Ik had dit echt niet verwacht", zegt ze. "De afgelopen maanden waren zwaar, maar ook de mooiste maanden van mijn leven natuurlijk. Met de geboorte van Noa. Het was echt heel zwaar om terug te komen. Maar ik ben erin blijven geloven en vandaag is gewoon echt een superdag."

In Arnhem stonden veel toppers aan de start Demi Vollering probeerde de Nederlandse titel te prolongeren. Na een minder succesvol voorjaar heeft ze weer een aantal etappekoersen gewonnen. Ook Lorena Wiebes en Marianne Vos, die vorig jaar tweede en derde werden, gingen voor de winst.