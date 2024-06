'Franse vriendin van Dylan van Baarle ook op weg naar Visma | Lease a Bike'

Visma | Lease a Bike is dichtbij de komst van Pauline Ferrand-Prévot voor de vrouwenafdeling van het team. De 32-jarige vriendin van ploeggenoot Dylan van Baarle staat op het punt om de onderhandelingen met het Nederlands Women's WorldTeam af te ronden. Met de toevoeging van de Française hoopt Visma een renster in het team te krijgen die kan concurreren voor de eindzege in de Tour de France Femmes.

Ferrand-Prévot was de afgelopen jaren vooral veel te vinden op de mountainbike. Binnen die sport was ze de laatste jaren de beste van de wereld met vier wereldtitels in vijf jaar tijd. Sinds 2022 kwam ze uit voor het Engelse INEOS Grenadiers, waar ze zich op dit moment volledig richt op de olympische mountainbike-wedstrijd in Parijs. Volgens Wielerflits zal ze 'op korte termij' tekenen bij Visma | Lease a Bike.

Mathieu van der Poel weet wie zijn helpers worden tijdens wegwedstrijd Olympische Spelen De wielerselecties voor de Olympische Spelen zijn bekend. Bij de mannen moeten Dylan van Baarle en Daan Hoole wereldkampioen Mathieu van der Poel aan het goud helpen. Bij de vrouwen maken vier dames kans op de medailles.

Wielerkoppel

Sinds februari 2023 vormt Van Baarle samen met Ferrand-Prévot een wielerkoppel. Op Valentijnsdag maakten de renners officieel bekend dat ze een stel vormen. De tortelduifjes wonnen vorig jaar samen een mountainbikewedstrijd op Curaçao. Het Nederlands-Franse koppel ging als eerste over de finish met een voorsprong van meer dan een halfuur op het eerstvolgende duo. De vorige editie werd een prooi voor Fabio Jakobsen met zijn vriendin Delore Stougje.

Ferrand-Prévot woont aan de Zuid-Franse kust en hoeft gelukkig niet lang te reizen naar haar vriend. Van Baarle woont namelijk in Monaco, waardoor het koppel elkaar makkelijk kan opzoeken. In het dwergstaatje verblijft ook Tadej Pogacar, die tevens een relatie heeft met een wielrenster.

Dit is Tadej Pogacar: wielerfenomeen, bevriend met Van der Poel en relatie met collega-wielrenster Wielerfans kunnen met renners als Tadej Pogacar hun geluk niet op. Vrijwel overal waar het wonderkind uit Slovenië aan de start verschijnt, wint hij niet alleen, maar speelt hij ook met de concurrentie. Dit is het verhaal van Pogacar die de beste wielrenner ooit wil worden.

Terugkeer op de weg

Na de Olympische Spelen wil de Française weer wedstrijden op de weg gaan rijden. Dat deed ze eerder in haar carrière zeer verdienstelijk met een tweede plaats in de Giro Donne, achter ploeggenote Marianne Vos, en als hoogtepunt de wereldtitel op de weg in 2014. Een jaar later verlegde Ferrand-Prévot de focus op andere disciplines. Met het behalen van de wereldtitel bij zowel het veldrijden als later met mountainbiken werd ze de eerste wielrenner die in drie verschillende disciplines wereldkampioene was.

Pauline Ferrand-Prévot heeft al meerdere regenboogtruien in de wacht gesleept. © Getty Images

De Tour de France Femmes wordt na de Zomerspelen het grote doel voor Ferrand-Prévot. Dat ze die nieuwe uitdaging uitgerekend bij Visma aangaat is geen verrassing. Bij de Nederlandse ploeg gaat ze weer samen koersen met Vos, waarmee ze in haar tijd bij Rabobank veel successen vierde. Doordat ze de laatste jaren geen wedstrijden heeft gereden op de weg is het afwachten hoe het met haar niveau is gesteld. Met Demi Vollering krijgt Ferrand-Prévot de nodige concurrentie in de Franse etappekoers.