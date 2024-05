Giro d'Italia, etappe 21 | Koninklijke sprint in Rome tijdens slotrit

In de eenentwintigste etappe van de Ronde van Italië krijgen de sprinters nog één laatste kans op een overwinning. De slotrit is een ronde van 9,5 kilometer door Rome, die acht keer wordt aangedaan. Onderweg wordt er geproost op de winnaar van het roze. Wie kan in Rome de Giro in stijl afsluiten? Sportnieuws.nl blikt vooruit.

In de laatste bergetappe van zaterdag toonde Tadej Pogacar wederom zijn dominantie tijdens deze Giro. De Sloveen snelde weg bij zijn concurrenten en zette ze zo op verdere achterstand. Na een solo van 35 kilometer kwam de rozetruidrager met ruime voorsprong solo over de streep. Toch was er een hoop te doen rond de supporters die zich hebben misdragen richting Pogacar.

Het parcours | Rome > Rome (125 km)

In de eerste 16 kilometer fietsen de renners naar Lido di Castel Fusano, eigenlijk het strand van Rome. Over dezelfde weg gaat de route weer terug naar de stad, waar het slotcircuit wacht. Dat lijkt sterk op dat van vorig jaar, maar is niet helemaal identiek. Wel is het even vlak.

De lokale ronden zijn misschien niet heel uitdagend, toch kent het parcours ontzettend veel bochten. Op het moment dat de renners beginnen aan de eerste van de in totaal acht ronden is het dus wel zaak om scherp te blijven. De laatste drie kilometer richting de streep is behoorlijk bochtig, waardoor positionering cruciaal is voor een goede sprint. Met nog 350 meter te gaan spurten de rappe mannen over de kasseien richting het Colosseum waar de streep is getrokken.

Profiel van de 21ste etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Aan de finish ontvangen de eerste drie renners 10, 6 en 4 bonificatieseconden. Bovendien zijn er bij de tweede en derde tussensprint 3, 2 en 1 seconden te verdienen.

De kanshebbers

Met de laatste rit in Rome kan het vrijwel niet anders dan dat de sprinters nog één laatste keer de strijd aangaan om de ritzege. De grote man in de sprints is uiteraard Jonathan Milan die al vier etappes op zijn naam schreef. Bovendien brengt de Italiaan hoogstwaarschijnlijk de paarse trui mee naar huis. Tot slot won Tim Merlier twee keer, en Olav Kooij één keer. Ondanks het uitgedunde sprintersveld willen er genoeg rappe mannen een gooi doen naar een ritzege.

Grootste kanshebbers volgens Sportnieuws.nl

*** Jonathan Milan

** Tim Merlier, Kaden Groves

* Alberto Dainese, Juan Sebastián Molano, Caleb Ewan, Fernando Gaviria

Algemeen klassement voor etappe 21

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 76:22:13 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +9:56 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +10:24 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +12:07 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +12;49 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +14:31 Einer Rubio Movistar Team +15:52 Jan Hirtz Soudal Quick-Step +18:05 Filippo Zana Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44

