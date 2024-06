Demi Vollering zet topvorm door en wint ook tweede etappe van Ronde van Zwitserland

Demi Vollering heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De Nederlandse gaat daardoor nog altijd soeverein aan kop in het algemeen klassement.

Vollering was zondag de beste in de tijdrit over 15,7 kilometer van Aigle naar Villars-sur-Ollon. De Nederlandse reed in een tijd van 39.47 en bleef daardoor haar Italiaanse concurrente Elisa Longo Borghini ruim voor. De tijdrit was er een voor de echte klimmers, aangezien vooral de laatste tien kilometer echt bergop gingen. Na Vollering en Longo Borghini kwam Kim Cadzow uit Nieuw-Zeeland als derde over de finish.

Algemeen klassement

Door haar zege in de tijdrit is Vollering nog altijd de leider in het klassement. Longo Borghini volgt als nummer twee, maar de Italiaanse heeft een achterstand van 1 minuut en 26 seconden op de 27-jarige wielrenster van SD Worx - ProTime. Gaia Realini uit Italië staat derde, maar ook zij volgt op 1 minuut en 28 seconden. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met dinsdag.

'De eindtijd telt'

Vollering kon na afloop van de tijdrit tevreden zijn met haar race. "De eindtijd telt. k heb de tijdrit aangepakt als een normale wedstrijd, waarbij ik weet dat ik normaal gedurende een klim alleen maar sterker word. Ik heb me in de laatste kilometers helemaal leeg gereden. Daar ben ik goed in. Gelukkig was het genoeg voor de winst en heb ik ook nog tijd kunnen winnen in het klassement."

Nieuwe ploeg

Voor Vollering staan er veel veranderingen op de planning, aangezien ze spoedig gaat wisselen van ploeg. Aan het eind van 2024 zal ze haar ploeg SD Worx - ProTime verlaten voor een nieuw team. Welke ploeg haar nieuwe broodsheer wordt is nog niet bekend. Eerder gingen er geruchten over UAE Team ADQ als nieuwe bestemming. Die ploeg is de vrouwentak van het bekende Team UAE Emirates.