Team UAE Emirates toont bloedvorm voor de Tour: Adam Yates wint Ronde van Zwitserland

Adam Yates heeft de ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Britse wielrenner van Team UAE Emirates had aan een sterke tijdrit genoeg om zijn concurrenten Egan Bernal en João Almeida van zich af te houden. De zege in de tijdrit ging wel naar de Portugees.

De laatste etappe van de Ronde van Zwitserland is steevast een tijdrit. Ditmaal een klimtijdrit met een aantal forse bergen. Aan kop van het klassement gaan nog altijd twee ploeggenoten. Adam Yates draagt op dit moment de gele trui en met 27 seconden staat João Almeida daar vlak achter. In de voorlaatste rit reden de twee samen naar de finish, waarna Yates de zege aan Almeida schonk.

Three days in a row, three wins for UAE Team Emirates! pic.twitter.com/izrLz3v6JZ — Eurosport (@eurosport) June 15, 2024

Tussenpunt

Nadat de toppers van start gingen, waren Almeida en Egan Bernal de grote winnaars. De Porutgees reed zeven seconden sneller dan de leider Yates en Bernal deed daar nog eens een schepje bovenop met twee extra seconden. Bij het tweede tussenpunt maakte Yates de tijd op zijn concurrenten weer goed. Bij de laatste tijdmeting voor de finishlijn was de Brit van Team UAE Emirates de snelste. De nummer vier van het klassement Mattias Skjelmose klokte op de eindstreep een hele snelle tijd, waardoor hij nog naar plek drie kroop, maar de eindzege was voor Yates.

Nederlands inbreng

De gehele rittenkoers had Wilco Kelderman nog een goede positie in het klassement. De renner van Team Jumbo | Lease a Bike kon tijdens de tijdrit zijn plek in de algemene stand vasthouden. Sterker nog, Kelderman steeg een plekje. De Nederlander wipte met een tijdsverschil van 22 seconden aan de eindmeet over de Oostenrijker Felix Gall heen en werd dus negende in de Ronde van Zwitserland.