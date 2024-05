Waanzinnige slotklim bezorgt Tadej Pogacar winst in tijdrit, ook Thymen Arensman doet goede zaken in algemeen klassement

Tadej Pogacar heeft de zevende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. In de tijdrit van 40,6 kilometer was de Sloveen de snelste in de strijd tegen de klok. Hij maakte vooral het verschil op de slotklim door ruim één minuut goed te maken op Filippo Ganna. Thymen Arensman rijdt een sterke tijdrit en klimt in het klassement.

Wederom was de outfit van Tadej Pogacar bij aanvang van de etappe een veelbesproken onderwerp. De Sloveen verscheen toch aan de start in de paarse broek, terwijl de UCI (Internationale Wielerunie) hem in dat geval zou diskwalificeren. Uiteindelijk werd duidelijk dat de Giro-organisatie en de UCI nieuwe afspraken hebben gesloten over de "verboden" broek, waardoor Pogi toch in het paarse exemplaar mag rijden.

'Vandaag ga ik naakt': rel om paarse broek van Tadej Pogacar in Giro d'Italia krijgt nieuw hoofdstuk Tadej Pogacar houdt de gemoederen flink bezig tijdens de eerste week in de Ronde van Italië. Sinds het moment dat de Sloveen de roze trui heeft overgenomen is het iedere etappe de grote vraag in welke kleur broek hij aan de start verschijnt. Verrassend genoeg rijdt Pogacar de tijdrit van vrijdag opnieuw in een paars exemplaar. Terwijl de internationale wielerunie (UCI) na vorige keer dreigde om hem te diskwalificeren.

Daan Hoole zet eerste richttijd

Het was rode lantaarn Julius van den Berg (dsm-firmenich PostNL) die om 13:10 uur het spit mocht afbijten, al kon hij geen potten breken. Maar het was Daan Hoole (Lidl-Trek) die iets later de eerste serieuze tijd op de meet liet noteren. De Nederlander zette een tijd neer van 54 minuten en 6 seconden en mocht zodoende plaatsnemen op hotseat. Echter kwam kort daarna Lorenzo Milesi (Movistar Team) in actie die twintig seconden onder de tijd dook van Hoole.

Profiel van de zevende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Opmerkelijk moment bij Filippo Ganna

De man waar deze tijdrit veel ogen op waren gericht was Filippo Ganna. De specialist kwam een stuk eerder in actie dan de andere kanshebbers voor deze etappe, dus was het zaak om een niet te kloppen tijd neer te zetten. Vlak na de start werd de Italiaan aangeraakt in een van de eerste bochten. Desondanks was Ganna hard op weg naar de snelste tijd.

😐La imprudencia de esta señora por poco provoca la caída de 🇮🇹Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) poco después de iniciar su prueba de contrarreloj 🇮🇹 #Giro #GirodItalia #Giro2024 pic.twitter.com/zFBy8iap0P — NotiCiclismo 🇮🇹 #GirodItalia (@Noticiclismo1) May 10, 2024

Tussentijden eerste meetpunt (18,6 kilometer)

Filippo Ganna (Italië) 10 21.15 Josef Cerny (Tsjechië) Soudal Quick-Step +0.24 Daan Hoole (Nederland) Lidl-Trek +0.27 Thymen Arensman (Nederland) INEOS Grenadiers +0.32 Eduardo Affini (Italië) Team Visma | Lease a Bike +0.35 Magnus Sheffield (Verenigde Staten) INEOS Grenadiers +0.35 Maximilian Schachmann (Duitsland) BORA-hansgrohe +0.36 Max Walscheid (Duitsland) Cofidis +0.40 Mikkel Bjerg (Denemarken) UAE Team Emirates +0.40 Tadej Pogacar (Slovenië) UAE Team Emirates +0.44

Tussentijden tweede meetpunt (34,0 kilometer)

Filippo Ganna (Italië) INEOS Grenadiers 38.43 Thymen Arensman (Nederland) INEOS Grenadiers +0.47 Tadej Pogacar (Slovenië) UAE Team Emirates +0.47 Magnus Sheffield (Verenigde Staten) INEOS Grenadiers +0.49 Maximilian Schachmann (Duitsland) BORA-hansgrohe +1.06 Daan Hoole (Nederland) Lidl - Trek +1.14 Eduardo Affini (Italië) Team Visma | Lease a Bike +1.14 Maximilian Schachmann (Duitsland) BORA-hansgrohe +0.36 Max Walscheid (Duitsland) Cofidis +1.22 Geraint Thomas (Groot-Britannië) INEOS Grenadiers +1.27

Ganna met afstand de snelste

De tijdritspecialist van INEOS Grenadiers haalde de een na de andere renner in onderweg. Bij het eerste tussenpunt verbeterde hij al de snelste tijd met twintig seconden, en met het passeren van de tweede meting was hij ruim een minuut sneller dan Eduardo Afinni (Visma | Lease a Bike). In de laatste kilometer haalde Ganna nog maar een renner in, waarmee hij in totaal acht renners was gepasseerd. Bij de finish was hij ruim de snelste met een tijd van 52 minuten en 1 seconde , met een gemiddelde snelheid van 46,8 kilometer per uur. Alleen was de vraag of dit genoeg was voor de ritzege.

🚴🇮🇹 | Ganna is binnen. En hoe! Zijn tijdrit werd een soort slalom, om tragere deelnemers heen. Maar is het genoeg voor de dagzege? 🚅🚅 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/e8V5RSxycW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2024

Klassementsmannen aan zet

Vervolgens was het de tijd voor de mannen van het algemeen klassement. Onder wie Thymen Arensman die als een van de eerste van dit groepje van het startpodium vertrok. De Nederlandse renner kende een teleurstellende eerste week deze Giro, maar in de tijdrit bewees hij goede benen te hebben.

Na 18,3 kilometer was Arensman drie seconden sneller dan ploeggenoot Magnus Sheffield, en Vergeleken Ganna gaf hij 'slechts' 32 seconden toe. Hij wist op de slotklim goed stand te houden en ging zo naar knappe derde plek op 43 seconden van de Italiaan. Een sterke tijdrit, waarmee hij zijn positie in het klassement flink verbeterd.

🚴🇮🇹 | De tijd van Ganna is te hoog gegrepen, maar Arensman doet alsnog goede zaken. Hij komt de top tien binnen! 👏🇳🇱 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/3i4OSAnPGl — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2024

Veel verschuivingen in het algemeen klassement

Dat Arensman een sterke tijdrit had gereden werd duidelijk toen de andere klimmers aan hun race tegen de klok begonnen. Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) was de volgende die aan zijn tijdrit begon. De jonge Italiaan reed eveneens sterk en geeft maar 21 seconden toe op Arensman.

Voor Cian Uijtdebroeks brak een belangrijke dag aan die veel duidelijk zou maken rond zijn kansen in het klassement. Echter werd al snel duidelijk dat hij de schade moest zien te beperken. Bij de eerste tijdsmeeting was de Belg al 1 minuut en 12 seconden trager dan de Nederlander. Ben O'Connor reed voor zijn doen een zeer sterke tijdrit, en komt op 1 minuut en 51 seconden binnen van Ganna. Luke Plapp was tijdens de vorige etappe nog in de kopgroep te vinden, maar snelde naar een goede eindtijd, waardoor hij de witte trui om zijn schouders krijgt.

Podiumkandidaten

Namens de huidige top drie was Daniel Felipe Martínez de eerste die het spits afbeet. De Colombiaan viel onderweg nog wat tegen, maar maakte een hoop goed op de laatste klim. Zo loopt hij een minuut uit op Uijtdebroeks in het klassement. Vervolgens was het de beurt aan Geraint Thomas, die een prima eerste gedeelte voltooiden. Echter leverde de Brit veel tijd in op de slotklim, en verloor hij zelfs tijd op Martínez. De renner van BORA-hansgrohe gaat daarmee Thomas voorbij aan bezet de tweede plaats in het klassement.

Pogacar knalt klim op

Op voorhand moest een duel worden tussen Ganna en Pogacar. Ter hoogte van de eerste tijdsmeeting leek aan de strijd een eind te komen toen de rozetruidrager 44 seconden moest toegeven.

Cruciale bergetappe

Na de tijdrit die voor de nodige verschuivingen in het algemeen klassement heeft gezorgd wacht het peloton zaterdag een zware bergetappe. In de rit van 152 kilometer staan er drie gecategoriseerde beklimmingen op het programma met de finish op de Prati di Tivo. De slotklim van eerste categorie bedraagt 14,6 kilometer aan 7%.

Zondag wacht het peloton nog één vlakke etappe, die op het lijf lijkt te zijn geschreven van de sprinters. Vervolgens krijgen de renners op maandag een rustdag, voordat de volgende dag de tweede week van de Giro van start gaat.

Daguitslag etappe 7

Volgt later...

Algemeen klassement na etappe 7

Volgt later...