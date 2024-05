Dit is Thymen Arensman: hij verloor zijn tand bij valpartij in Vuelta, rivaal van Pogacar en Nederlands hoop voor deze Giro

Het Nederlandse wielrennen kende de laatste jaren veel goede renners voor de grote ronden als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman. Op dit moment melden zich echter weinig nieuwe namen in de bovenste regionen van de klassementen. Gelukkig is daar Thymen Arensman, die de eer hoog houdt.

Arensman werd grootgebracht in het Gelderlandse Deil in een echte wielerfamilie, waar zijn ouders elkaar hebben ontmoet via het wielrennen. Op jonge leeftijd was dat dan ook de eerste sport waar hij mee in aanraking kwam. Helemaal toen hij wedstrijden mocht gaan rijden was de keuze was snel gemaakt. Het grasveld met bomen, hekjes en bankjes naast het ouderlijk huis werd al snel het crossparcours voor de jonge Arensman. Draaien, keren, springen, afstappen en aanzetten: het veldje was ideaal om aan zijn explosiviteit te werken.

Multidisciplinair

Op jonge leeftijd combineerde Arensman drie de disciplines: wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken. Dit deed hij simpelweg omdat hij het leuk vond, terwijl hij toch af en toe te kort kwam ten opzichte van andere renners. Zijn familie probeerde hem tot de junioren niet al te zware trainingsarbeid te laten verrichten, vanuit het idee dat je als talent hebt, dit er later toch wel uitkomt.

Strijden met Tadej Pogacar

De nadruk kwam steeds meer te liggen op de wegwedstrijden, waarin hij op jonge leeftijd indruk maakte in strijd met leeftijdsgenoot Tadej Pogacar. Arensman werd in de Ronde van de Toekomst in 2018 nog tweede achter de Sloveen. Toch kiest Arensman voor een andere route. "Hij heeft een hele snelle ontwikkeling doorgemaakt. Ik hou er meer van om ieder jaar beter te worden", vertelde Arensman tijdens de Vuelta van 2020 waar Pogacar zijn doorbraak beleefde. "Ik kan nog heel veel leren op verschillende vlakken. Ik vind het niet zo erg om in de schaduw steeds beter te worden, daar voel ik mij goed bij."

Overstap naar INEOS Grenadiers

Zijn goede ontwikkeling leverde hem in 2020 een contract op bij Team Sunweb. Twee jaar later beleefde Arensman zijn grote doorbraak door in de Ronde van Spanje de koninginnenrit op fenomenale wijze op zijn naam te schrijven, en bovendien als zesde te eindigen in het algemeen klassement. De Britse miljoenenploeg INEOS Grenadiers was overtuigd van zijn kwaliteiten en wist Arensman, ondanks de interesse van Jumbo-Visma, binnen te halen.

Verschrikkelijk valpartij en schade aan zijn gebit

Tijdens zijn eerste jaar bij INEOS kwam Arensman onder andere in actie tijdens de Giro en de Vuelta. Maar aan die laatste etappekoers heeft de klimmer geen goede herinneringen. In etappe zeven kwam Arensman in de slotfase hard in aanraking met het asfalt. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij pas een paar uur later bij bewustzijn kwam.

De renner verloor een tand, had hechtingen in zijn oog en had pijn aan de nek. Toch deed zijn helm erger voorkomen. "Als ik geen helm had gedragen, dan weet ik niet of ik hier nog geweest was", liet Arensman weten.

Thymen Arensman laat weten het naar omstandigheden goed te maken na zijn harde valpartij in de Vuelta a España in 2023 © X INEOS Grenadiers

Podiumambities in de Giro

Vorig jaar reed Arensman een sterke Giro en eindigde hij als zesde in het eindklassement. Als luxehelper van Geraint Thomas zag hij zijn kopman op de voorlaatste dag de roze trui kwijtraken aan Primoz Roglic na een bloedstollende tijdrit.

Deze editie van de Ronde van Italië staat de inmiddels 24-jarige Nederlander opnieuw samen met Thomas aan de start. Op papier is de Brit de absolute kopman, maar Arensman moet in staat worden geacht om in zijn luwte een goed klassement te rijden. Als de talentvolle klimmer de eerste week zonder grote tegenslag weet te overleven, kan hij zoals vaak het geval is groeien richting de beslissende derde week. Wie weet kan Arensman daar een gooi doen naar het pdoium.