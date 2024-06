Met deze absolute topploeg gaat Tadej Pogacar de Tour de France proberen te winnen: 'Ik kan niet wachten'

Team Emirates heeft de ploeg bekend gemaakt die mee gaat doen aan de Tour de France. Alle ogen zijn gericht op kopman Tadej Pogacar, die dit jaar de absolute favoriet is voor het winnen van de gele trui. De Sloveense wielrenner krijgt in de Ronde van Frankrijk steun van een topteam.

Pogacar, afgelopen mei nog winnaar van de Giro d'Italia, krijgt een ploeg van jewelste mee naar Frankrijk. Zo mag hij rekenen op de steun van Adam Yates en Joao Almeida, die in de Ronde van Zwitserland voor absolute dominantie zorgden door het klassement en meerdere etappes te winnen. Zij zijn in absolute topvorm.

Volledige ploeg

Naast Yates en Almeida stuurt Team Emirates ook Nils Politt, Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Marc Soler en Tim Wellens met Pogacar mee naar de Tour. De Ronde van Frankrijk start op 29 juni in Florence, Italië. Vanwege de Olympische Spelen in Parijs, eindigt de Tour niet zoals altijd op de Champs-Elysees, maar in de Franse kustplaats Nice.

'Ik zou ook bang worden'

Pogacar gaf zelf eerder al aan dat hij persoonlijk ook bang zou worden van de namen die met hem gaan strijden om de gele trui. Dat zei hij in een podcast een paar weken geleden. "Dit wordt mijn vijfde Tour de France en ik kan niet wachten", zegt Pogacar nu in een verklaring van de ploeg. "De voorbereiding is erg goed gegaan sinds ik de Giro heb gewonnen. We hebben samen veel getraind op hoogte. We kijken ernaar uit te strijden voor de overwinning."

Jonas Vingegaard

Pogacar is favoriet dit jaar, mede omdat zijn concurrenten steken hebben laten vallen. Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike, winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour, viel hard in het voorjaar. Hij is nét op tijd hersteld om mee te doen aan de Tour. De Deen zit dan ook in de Tour-selectie van de Nederlandse wielerploeg.

Primoz Roglic en Remco Evenepoel

Primoz Roglic, de andere wielertopper die in Nice wil winnen, is bezig aan zijn eerste jaar bij zijn nieuwe ploeg Bora-hansgrohe en viel ook veel in het voorjaar. Remco Evenepoel is ook nog aanwezig in de Tour en maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk. Voordat Vingegaard twee keer de Tour won, was Pogacar zelf ook al twee keer de beste. De Sloveen won in 2020 en 2021 de Tour en pakte ook al 11 etappezeges in de grootste koers van het jaar.