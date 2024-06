'Zelfs ik word er bang van': Tadej Pogacar verklapt ploeggenoten bij Emirates tijdens Tour de France

Tadej Pogacar is dé topfavoriet om de Tour de France te winnen, die 29 juni begint. De Sloveen reed in de Giro d'Italia fenomenaal, maar toen waren niet al zijn concurrenten erbij. In Frankrijk wel. Maar Pogacar zelf heeft zijn ploeggenoten verklapt en die zijn niet mis.

Mannen als Primoz Roglic (Bora-hansgrohe) en Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) moeten van hele goede huize komen willen ze Pogacar kunnen verslaan. Van Vingegaard is het zelfs maar de vraag of hij helemaal fit is na een zware valpartij in de Ronde van Baskenland. Maar zelfs op volle oorlogssterkte van de concurrenten is het maar de vraag of Team Emirates van Pogacar te kloppen is.

'Vijfsterrenteam'

De 25-jarige renner van de ploeg schoof deze week aan bij de podcast Watts Occuring en somde even op welke renners hem allemaal aan de gele trui moeten helpen op de finish in Nice. Hij noemde het in de podcast zelf al 'een vijfsterrenteam'. Hoewel Emirates de renners voor de Tour nog officieel bekend moet maken, staan onderstaande namen al sinds december op de 'A-lijst' van het team, volgens Pogacar.

Ploeggenoten Tadej Pogacar in de Tour de France

Volgens Pogacar krijgt hij tijdens de Ronde van Frankrijk hulp van de volgende zeven ploeggenoten bij Emirates.

Juan Ayuso

Adam Yates

Joao Almeida

Marc Soler

Pavel Sivakov

Nils Politt

Tim Wellens

'Zelfs ik word er bang van'

"Zelfs ik word er bang van", zegt Pogi eerlijk in de podcast. "Yates is mijn rechterhand en Ayuso en Almeide zijn superklimmers. Soler en Sivakov zijn klimmers voor het echt zware werk. Wellens en Politt kunnen goeie dingen doen op de vlakke stukken. Het is een vijfsterrenteam", analyseert Pogacar zijn waarschijnlijke ploeg in de Tour.

Yates en Soler

Van de zeven namen die volgens de Sloveen meegaan, zaten er maar twee in de Tour-ploeg van 2023. Yates en Soler reden Pogacar toen naar een tweede plaats achter Vingegaard. Yates werd toen derde in het klassement om de gele trui. Pogacar won de Tour in 2020 en 2021. Mikkel Bjerg en Brandon McNulty, die in de Tour-ploeg van 2023 zaten, vallen dit jaar buiten de boot.

Luister hieronder de aflevering van de podcast met Tadej Pogacar terug.