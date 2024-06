Mét Jonas Vingegaard en Wout van Aert: Visma | Lease a Bike presenteert ploeg voor Tour de France

Goed nieuws voor Visma | Lease a Bike: Wout van Aert en Jonas Vingegaard zijn op tijd fit om mee te doen aan de Tour de France. De twee grote renners van de Nederlandse ploeg, zitten in de achtkoppige selectie voor de Ronde van Frankrijk.

Vingegaard, de Deense winnaar van de laatste twee edities van de grootste wielerronde, is voldoende hersteld van zijn zware val in de Ronde van het Baskenland en gaat voor een goed klassement. Dat verrassende bericht meldde zijn Nederlandse werkgever Team Visma | Lease a Bike.

'Lange weg om fit te worden': bericht over Tour-deelname Jonas Vingegaard vanuit trainingskamp Het is een race tegen de klok of Jonas Vingegaard de Tour de France gaat halen of niet. De kopman van Visma | Lease a Bike is op trainingskamp in de Franse Alpen. Daar lichtte directeur Merijn Zeeman een tipje van de sluier op hoe het met de Deen is.

Ook de Belg Wout van Aert verschijnt op 29 juni in Florence aan de start van de 111de Tour de France. De oud-winnaar van de groene trui is op de weg terug van een zware blessure na zijn val in Dwars door Vlaanderen. Van Aert reed al de Ronde van Noorwegen en trainde de afgelopen weken met Vingegaard in het Franse Tignes op hoogte.

“We are happy to have Jonas and Wout at the start, together with an excellent team.” Read more. :link:https://t.co/he7EwfihGK — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) June 20, 2024

Complete ploeg Visma | Lease a Bike

Alle renners in de ploeg van Visma - naast Van Aert en Vingegaard - zijn: Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Christophe Laporte. Ook van laatstgenoemde was het de vraag of hij mee kon. De sprinter viel ook in het voorjaar en werkte met de andere ongelukkigen aan zijn herstel in de Franse Alpen.

Tour de France 2024

De Tour de France begint zaterdag 29 juni in het Italiaanse Florence. De finish van de complete Tour is voor het eerst niet op de Champs-Élysees in Parijs. Omdat de Olympische Spelen daar worden gehouden, is de finish dit jaar in Nice.