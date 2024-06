Stef Clement duimt voor spektakel in Tour de France: 'Laat het alsjeblieft niet na een paar dagen al klaar zijn'

Stef Clement deed zes keer mee aan de Tour de France en is nog steeds een enorme liefhebber van de grootste wielerkoers. Hij kijkt er al het hele jaar naar uit en blikt bij Sportnieuws.nl vooruit op de Ronde van Frankrijk.

Clement werd gevraagd om de Tour de France te voorspellen, maar dat blijkt nog knap lastig. De 41-jarige oud-renner zegt dat het alle kanten op kan. "Er zijn vier grote favorieten, maar drie van die vier kenden geen vlekkeloos voorseizoen en de vierde heeft de Giro gereden." Daarmee doelt hij op Tadej Pogacar, die als enige de Giro d'Italia reed. De andere drie zijn Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel.

'Laat het niet snel weer voorbij zijn'

"Alle ingrediënten zijn er voor een spannende Tour, dus laat het alsjeblieft niet na een paar dagen alweer voorbij zijn." Clement durft niet te zeggen wat voor Tour de France we te zien gaan krijgen. De ene analist verwacht tot de laatste etappe in Nice een nek-aan-nekrace, terwijl de ander denkt dat het na een paar dagen al beslist is. Clement is tijdens de Tour commentator en analist bij de NOS, dat de Ronde van Frankrijk elke dag live uitzendt.

Welke Nederlanders moeten we in de gaten houden tijdens de Tour de France?

Ook richtte Clement de blik nog even op de Nederlanders. De eerste: Bart Lemmen. Hij is op het laatste moment toegevoegd, door het wegvallen van Sepp Kuss. Bart was twee jaar geleden nog een clubrenner. Hij gaat starten aan de Tour ná een heel goede eerste helft van het seizoen.

Sprinters

Clement noemt twee namen op als grootste kanshebbers op een dagzege. "Als het gaat over een etappe winnen, dan kijken we naar de kersverse Nederlands kampioen Dylan Groenewegen. En in iets mindere mate naar Fabio Jaboksen. Twee topsprinters, maar die moeten het opnemen tegen héél veel sprinters. Dat wordt heel druk in de eerste dagen."

Mathieu van der Poel

Het lijkt erop dat Clement de naam van Mathieu van der Poel vergeet, maar hij noemt de wielrenner een 'renner van de hele wereld'. "Mathieu van der Poel is Nederlander, maar eigenlijk wereldatleet. Hij is een beetje van ons, een beetje van België en een beetje van Frankrijk. Hij laat de hele wielerwereld genieten."

