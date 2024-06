Nationaal kampioenen in de Tour de France: let op deze afwijkende truitjes in het peloton

De Tour de France herbergt ook dit jaar weer veel afwijkende renners. Van 29 juni tot en met 21 juli rijden de wielrenners door Italië en Frankrijk in de kleuren van hun teams. Maar sommigen rijden in de kleur van hun land. Dit zijn de nationaal kampioenen in het Tourpeloton.

Er wordt in de Ronde van Frankrijk gestreden om de gele leiderstrui, de groene sprinterstrui, de wit-rode bollentrui voor de beste klimmer en de egaal witte trui voor de beste jongeling in het klassement. Deze truitjes zijn leidend en nemen elk ander bijzondere shirtje over, zelfs die van de nationaal kampioenen.

Rood-wit-blauw

Het is traditie dat in de weekenden voorafgaand aan de Tour de France de nationaal kampioenschappen op de weg te rijden. De winnaar mag een jaar lang in een speciaal shirtje rijden, vaak in de kleuren van (de vlag van) het land van herkomst. De Nederlands kampioen mag bijvoorbeeld altijd in het rood-wit-blauw rijden.

Nederlands kampioen

Het is een eer om in dat speciale shirtje een jaar lang al je koersen te rijden. Het is niet vaak dat we jaren achter elkaar dezelfde renner in z'n nationale tricot zien. Het parcours bepaalt voor welke type renner het shirtje is weggelegd. De Nederlands kampioen werd dit jaar een sprinter, die ook in de Tour te vinden is: Dylan Groenewegen. Hij mag een jaar lang de sprints rijden in het rood-wit-blauw.

Emotionele Dylan Groenewegen na bizarre sprint Nederlands kampioen: 'Een trui voor een heel jaar en de Tour' Dylan Groenewegen is zondag in Arnhem Nederlands kampioen geworden. Na een solo van Jasper Haest kon het peloton hem één kilometer voor de finish inhalen. In de massasprint kwam Groenewegen als eerste over de streep.

Wereldkampioenentrui

Maar er is nóg een Nederlander die in een bijzonder shirtje de Tour rijdt: Mathieu van der Poel. Hij rijdt bij Alpecin-Deceuninck in het wit met regenboogkleurige randen op de buik, aan de mouw en nek. Hij is namelijk nog altijd de regerend wereldkampioen. In ieder geval tot het nieuwe WK in Zürich wordt gereden, half september.

Mathieu van der Poel is klaar met de discussie over zijn witte broek en hakt de knoop door De discussie is niet nieuw, maar dit seizoen wel wat intenser dan in andere jaren. Welke kleur broek dient een wielrenner te dragen? Met name voor wereldkampioenen is het een gevoelig onderwerp, zo merkten Mathieu van der Poel en Lotte Kopecky. De Nederlander is er wel klaar mee.

Rood-wit-lichtblauw

Los van de twee Nederlanders zijn er inmiddels 81 nationaal kampioenen bekend. Een aantal van hen rijdt de 111de editie van de Tour de France deze zomer. In het overzicht hieronder zie je de renners met speciale truitjes. Let op, de Luxemburgs kampioen Kevin Geniets heeft een bijna identiek shirtje als Nederlands kampioen Dylan Groenewegen. Alleen is zijn blauw onderop een stukje lichter.

Alle renners in de Tour met speciaal truitje

Renner Team Nationaal kampioen van? Kleuren Dylan Groenewegen Jayco Alula Nederland Rood-wit-blauw Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Wereldkampioen Wit met regenboogaccenten Arnaud De Lie Lotto Dstny België Zwart met geel en rood Alex Aranburu Movistar Spanje Wit met Spaanse vlag Paul Lapeira AG2R La Mondiale Frankrijk Blauw-wit-rood Sean Quinn EF Education Verenigde Staten Blauw-rood-wit gemengd Alberto Bettiol EF Education Italië Groen-wit-rood Rui Costa EF Education Portugal Wit met groen en rood Kevin Geniets Groupama - FDJ Luxemburg Rood-wit-lichtblauw Ryan Gibbons Lidl-Trek Zuid-Afrika Wit met Zuid-Afrikaanse vlag