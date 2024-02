NFL-baas reageert op complottheorie over Taylor Swift en de Super Bowl: 'Niet eens de moeite waard om erover te praten'

Roger Goodell, de baas van de NFL, heeft gereageerd op een wel heel bijzondere theorie rondom zijn competitie en popster Taylor Swift. De zangeres heeft sinds een aantal maanden een relatie met NFL-speler Travis Kelce. Hij speelt met de Kansas City Chiefs zondag de Super Bowl. Om de relatie tussen Kelce en Swift is in conservatieve kringen nogal wat te doen.

In conservatieve kringen wordt namelijk beweerd dat de relatie van Swift een complot is om president Joe Biden te helpen om in november opnieuw gekozen te worden. De zangeres is een uitgesproken tegenstander van voormalig president Donald Trump en voorstander van huidig president Joe Biden. NFL-baas Goodell reageert daar duidelijk op: "Het idee dat dit van te voren gepland is, is onzin. Het is eerlijk gezegd niet eens de moeite waard om erover te praten. Ik ben niet zo'n goede scriptschrijver."

Goodell is als grote baas ook erg blij, want dankzij Swift is er veel extra aandacht voor zijn competitie. Hij heeft het zelfs over een 'Taylor Swift-effect' en dat is alleen maar positief: "Het zorgt voor een buzz rondom de sport. Een andere groep fans, met name jonge vrouwen, hebben meer interesse in de sport doordat zij er zo mee bezig is."

Conservatieve theorie

Met name het conservatieve medium Fox News heeft het de laatste dagen maar druk met de zangeres. Swift is een uitgesproken tegenstander van voormalig president Donald Trump en stemde in 2020 dan ook op zijn tegenstander Joe Biden. Trump en Biden lijken het later dit jaar weer tegen elkaar op te gaan nemen bij de verkiezingen.

Taylor Swift broke Fox News. pic.twitter.com/L2M2gBqd4U — The Recount (@therecount) January 30, 2024

Op tijd voor de Super Bowl?

Het is trouwens nog maar de vraag of het de popster lukt om op tijd bij de Super Bowl te zijn. De wedstrijd tussen de Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers is op zondag 11 februari en een dag eerder treedt Swift zelf op in de Japanse hoofdstad Tokio, aan de andere kant van de wereld.

Dat Swift veel losmaakt, blijkt wel uit het feit dat zelfs de Japanse ambassade in Washington een officieel statement naar buiten bracht over de popster. De ambassade heeft beloofd dat ze na dat concert op tijd terug zal zijn in Las Vegas om de Super Bowl bij te wonen. De vlucht van Japan naar de Verenigde Staten duurt weliswaar twaalf uur, maar daar heeft ze een groot voordeel bij: ze gaat vanwege het tijdverschil liefst zeventien uur terug in de tijd.