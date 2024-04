Recordnacht in NFL Draft: zes quarterbacks gekozen in eerste ronde

Afgelopen nacht begon in Detroit de NFL Draft. Dat is het moment voor teams om de grootste talenten van de universiteiten in de Verenigde Staten te selecteren. Vannacht was de eerste ronde en dat werd een opvallende: er werden namelijk zes quarterbacks gekozen in de eerste ronde. En dat is een gedeeld record.

Quarterback Caleb Williams van USC Trojans (Universiteit van Southern California) werd als eerste gedraft door Chicago Bears. Dat was geen geheim meer. De Bears waren al tijden verzekerd van de eerste keuze en Williams werd gezien als de beste qb in de draft. Maar dat er in de eerste twaalf picks maar liefst zes quarterbacks zouden worden gekozen had niemand verwacht. Een overzicht:

1. Caleb Williams (Universiteit van Southern California): Chicago Bears

2. Jayden Daniels (Universiteit van Louisiana State): Washington Commanders

3. Drake Maye (Universiteit van North Carolina): New England Patriots

8. Michael Phenix Jr. (Universiteit van Washington): Atlanta Falcons

10. J.J. McCarthy (Universiteit van Michigan): Minnesota Vikings

12. Bo Nix (Universiteit van Oregon): Denver Broncos

Jayden Daniels ging naar Washington Commanders. © Getty Images

Het was de eerste keer ooit dat er zes quarterbacks werden gekozen in de eerste twaalf picks. In 1983 werden er net als dit jaar ook zes qb's geselecteerd in de eerste ronde. Na 1971, 1999 en 2021 was het de vierde keer dat er drie quarterbacks in de top drie werden geselecteerd.

Een recordavond was het ook op supportersvlak. Er waren 275.000 mensen aanwezig bij Hart Plaza in Detroit. Vrijdagnacht (Nederlandse tijd) gaat de Draft verder. Buffalo Bills is dan als eerste aan zet.