'Ik ging bijna out': uitgeputte Nick Smidt zag zwart voor z'n ogen in EK-finale 400 meter horden

Nick Smidt is er in de finale van de 400 meter horden op de EK atletiek niet aan te pas gekomen. De Nederlandse atleet eindigde in de finale zelfs als laatste na vooral een slordig eindstuk.

De grote favoriet Karsten Warholm uit Noorwegen maakte zijn status waar en pakte het goud. Hij deed dat in een EK-record van 46.98. Daarmee prolongeerde hij zijn titel. Het zilver was er voor de Italiaan Alessandro Sibilio, die in een nationaal record van 47.50 nog wel ver achter Warholm finishte. Het brons ging naar de Zweed Carl Bengtström, ook in een nationaal record.

'Nog nooit meegemaakt'

Smidt, die dolblij was met het halen van de finale, kwam niet in de buurt van de snelle mannen. Hij eindigde als achtste. Met zijn tijd van 49.43 was zijn race ook in de cijfers niet goed. "De start was nog goed, tot horde vier ging ik lekker. Maar daarna liep ik tegen een muur op. Dat heb ik nog nooit meegemaakt", zei Smidt na afloop eerlijk tegen de NOS.

Ik ging zó kapot'

"Ik ging voor de medailles, maar die tijden... Die waren niet normaal. Mijn lichaam heeft nog nooit deze prikkel gehad. Schoot in de stress. Sprong helemaal dicht, ging bijna helemaal out." Smidt beleefde al een gekke ochtend op de dag van de finale. "Het duurde lang voordat ik wakker was en opstond. Daarna had ik wel goeie energie. Maar tijdens die finale en vooral de laatste 150 meter was ik het kwijt. Ik ging zó kapot."

Excuses

Aan het einde van zijn interview bood Smidt ook nog zijn excuses aan. Na de halve finale, waarin hij zich plaatste voor de finale, gaf hij bij de NOS een opmerkelijk interview. Hij trok zijn shirt uit, schreeuwde en vloekte van blijdschap. "Sorry voor mijn reactie van toen, mijn gevloek en het uittrekken van mijn shirt", was Smidt eerlijk. "Dank aan alle sponsoren voor de steun voor mij richting de Spelen."