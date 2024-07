Waarschuwing voor Femke Bol: concurrente Sydney McLaughlin knalt met wereldrecord naar Spelen

Sydney McLaughlin heeft nog maar eens onderstreept wie dé favoriet is voor de 400 meter horden op de Olympische Spelen in Parijs. De Amerikaanse plaatste zich zondag met een nieuw wereldrecord voor het onderdeel waarop ook Femke Bol op goud aast.

McLaughlin had het wereldrecord al in handen sinds het WK van 2022 toen ze een tijd van 50.68 liet. Gisteren tijdens de Amerikaanse trials in Eugene kwam ze tot grote verrassing van alles en iedereen tot een tijd van 50.65. Haar concurrentie was in geen velden of wegen te bekennen.

Femke Bol

De beste tijd die de 24-jarige Bol dit jaar liep is 52.49 tijdens de EK vorige maand in Rome. Het persoonlijk record van de Amersfoortse staat op 51.45. McLaughlin is in Parijs ook de titelverdedigster en heeft nu de drie snelste tijden op de 400 meter horden op haar naam staan.

50.65! A NEW WORLD RECORD FOR SYDNEY MCLAUGHLIN-LEVRONE 👏 #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/j57bj8qIgY — NBC Sports (@NBCSports) July 1, 2024

"Dit had ik echt niet aan zien komen", stamelden McLaughlin na haar race. "Ik ben verbijsterd en in shock. Ik wist dat ik fit was, maar het liep niet helemaal perfect. Er zijn nog onderdelen waar we aan kunnen werken. Maar dit geeft wel echt vertrouwen."

400 meter

McLaughlin kwam de laatste jaren weinig meer in actie, mede door blessures. De vraag was dan ook of ze op tijd in vorm zou kunnen zijn voor de Spelen. Het antwoord is duidelijk. In Parijs doet ze overigens niet mee op de 400 meter zónder horden. Ook dat is een afstand die Bol bijzonder goed ligt.

Bij afwezigheid van McLaughlin veroverde Bol vorig jaar in Boedapest haar eerste wereldtitel op de 400 meter horden.

Brons voor Bol

Bol zelf liet afgelopen weekend op het NK in Hengelo. Daar deed ze mee aan de 200 meter en brons bleek op die afstand het hoogst haalbare. "Het ging wel goed", liet de Amersfoortse na afloop weten. "Ik heb een persoonlijk record gelopen. Ik liep hier vooral voor een snelheidsprikkel. Volle bak rennen. In een wedstrijd ga je toch altijd net iets sneller dan in een training."

