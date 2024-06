Sensatie op NK atletiek: Femke Bol en Lieke Klaver op waarde geklopt

Femke Bol en Lieke Klaver bleken zondag bij de NK atletiek in Hengelo op de 200 meter niet opgewassen tegen een ontketende Tasa Jiya.

Tasa Jiya, specialiste op de 200 meter, snelde in 22,62 naar een prachtige overwinning. Klaver en Bol eindigde respectievelijk op een tweede en derde plek. Klaver klokte 22,72 en Bol noteerde een tijd van 22,80.

"Het ging wel goed. Ik heb een persoonlijk record gelopen", reageerde Bol direct na afloop" Ik liep hier vooral voor een snelheidsprikkel. Volle bak rennen. In een wedstrijd ga je toch altijd net iets sneller dan in een training."

Tasa Jiya (r) klopt Femke Bol op de 200 meter. © Pro Shots

Bij de NK atletiek liep Bol de voor haar ongewone afstand van 200 meter puur ter voorbereiding op de aanstaande Spelen in Parijs. Daardoor zal de derde plek zeker niet als een nederlaag aanvoelen.

Geen Nederlandse kampioene op buitenbaan

Een dag eerder liep Bol met 23,14 nog de snelste tijd in de halve finales. In de eindstrijd liep ze dus nog beduidend sneller, maar dat was niet voldoende voor de overwinning. Saillant detail is dat Bol nog altijd geen Nederlandse titel op een buitenbaan op haar naam heeft staan. De 24-jarige Amersfoortse hoopt deze zomer echter vooral olympisch goud te pakken op de 400 meter horden.

FBK Games en Olympische Spelen

In aanloop naar de Olympische Spelen komt Bol later nog in actie bij de FBK Games (7 juli). Dat wordt voordat ze naar Parijs vertrekt haar laatste optreden de 400 meter horden. "Dit is iets heel bijzonders", zei Bol onlangs over jaarlijkse atletiekevenement in Hengelo. "Ik ben daar op mijn gemak en kijk er elk jaar naar uit."