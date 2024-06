Openhartige ploeggenote Femke Bol zit er helemaal doorheen na missen Spelen: 'Woorden die ik nooit wilde schrijven'

Het zijn zware tijden voor een flink aantal Nederlandse sporters. Alle aandacht gaat naar hen die volgende maand op de Olympische Spelen in actie komen, maar er zijn er ook die net naast een ticket grepen. Onder hen atlete Laura de Witte.

De Witte en haar zusje Lisanne maken al jaren deel uit van de succesvolle 400 meter ploeg van Nederland. Samen met Femke Bol en Lieke Klaver hielp ze de Oranje-vrouwen aan het nodige succes op de estafette. De laatste jaren zit de klad er echter in en daarover vertelt ze nu uitgebreid.

Sensatie op NK atletiek: Femke Bol en Lieke Klaver op waarde geklopt Femke Bol en Lieke Klaver bleken zondag bij de NK atletiek in Hengelo op de 200 meter niet opgewassen tegen een ontketende Tasa Jiya.

"Geen Olympische Spelen in Parijs", zo begint ze haar verhaal op Instagram, met een plaatje van een gebroken hart. "Het zijn woorden die ik nooit wilde schrijven, maar het is de harde waarheid." In 2021 in Tokio was De Witte er nog bij op de Spelen die door Covid anders waren dan anders. "Ik droomde nu van een vol stadion met mijn vrienden en familie op de tribune."

'Een dieptepunt'

De Witte kampte de laatste tijd met blessures en noemt het huidige seizoen 'frustrerend': "Want fysiek ben ik in orde." "Toen ik naar de Europese kampioenschappen keek, bereikte ik een dieptepunt. Het was voor mij duidelijk dat ik een groot wonder nodig had om me te kwalificeren voor Parijs."

Laura de Witte neemt het stokje over van Lieke Klaver. © Getty Images

"Mijn mentale batterij was leeg. Eerlijk gezegd heb ik mij nog nooit zo slecht gevoeld. Ik wilde niet eens meer meedoen aan het NK. Wat was het punt? Maar door met mijn team te praten, wist ik dat ik het niet kon missen. Ik wilde alles doen wat in mijn macht lag. Vechten tot de allerlaatste seconde. Ik wilde meedoen omdat het NK iets speciaals is. Ik wilde gaan lopen omdat ik van deze sport houd. En ik ben trots op mezelf dat ik gisteren aan de start heb gestaan."

Olympische dromen

"Geestelijke gezondheid is belangrijk, of je nu een atleet bent of niet. Maar ik heb altijd het gevoel dat er een stigma heerst als ik erover praat. Ik deel dit niet omdat mensen medelijden met mij hebben of om aandacht te krijgen. Dit is gewoon de andere kant van onze sport die ik wil laten zien. Vooral in deze periode waarin Olympische dromen óf uitkomen óf vernietigd worden. En voor wie dit moet horen: wat die uitkomst ook is, jij wordt niet bepaald door de resultaten."

Laura de Witte © Getty Images

De Witte dankt vervolgens haar team, familie en vrienden en stelt niet te weten wat ze zonder hen zou moeten. "Ik heb wat tijd nodig om dit allemaal te verwerken. Ik zal terugkomen, ooit."