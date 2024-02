LeBron James zaait twijfel over toekomst: 'Zal niet meer veel seizoenen spelen'

Basketballer LeBron James gaf na de NBA All-Star Game aan te twijfelen over zijn toekomst. "Ik heb nog niet beslist hoeveel seizoenen ik nog wil spelen", zei hij op de persconferentie. "Maar ik weet dat het er niet veel meer zullen zijn."

James hoopt zijn carrière bij zijn huidige club LA Lakers te beëindigen. "Ik ben een Laker en ik ben de afgelopen zes jaar gelukkig geweest als Laker. Ik hoop dat dat zo blijft", zei hij zondag. "Ik heb geen antwoord op de vraag hoeveel seizoenen ik nog zal spelen en in welke trui dat zal zijn. Ik hoop dat het met de LA Lakers zal zijn. Het is een geweldige club. We zullen zien. Ik weet nog niet hoe ik zal eindigen, maar het is zeker dat het er zit aan te komen."

LeBron James tijdens de NBA All-Star Game © Getty Images

De 39-jarige NBA-superster werd ook gevraagd naar de Olympische Spelen in Parijs, waar de Verenigde Staten een sterrenteam lijken te kunnen leveren. James zou een derde gouden medaille kunnen winnen. Dit deed hij eerder in 2008 en 2012.

"Toen ik besloot deel te willen uitmaken van het team op de Olympische Spelen, heb ik beloofd mijn gezondheid op de eerste plaats te zetten", vertelt James. "Die gezondheid is momenteel goed genoeg om in het team te komen en een voldoende hoog niveau te halen. Ik ben van plan mijn lichaam, geest en ziel in de ploeg te leggen, en ons land te vertegenwoordigen met het grootste respect."