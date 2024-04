Boksster Arabella Del Busso zit in de gevangenis: 'De strip searches zijn vernederend'

Arabella Del Busso (34) zit in de gevangenis en daar is het niet fijn. De als Donna Preusker geboren Australische bokste onder de naam Little Bellsy. Ook is ze de voormalige vriendin van de Australische rugbyspeler Josh Reynolds.

De levenswandel van Del Busso kent vele kronkelige wegen en schemerige zijpaden. In haar carrière als model, influencer, celebritybokser en reality tv-ster heeft ze diverse namen gebruikt. In 2018 werd ze een Australische beroemdheid vanwege haar relatie met Reynolds. Hun romance begon met een one night stand. Daarna vertelde ze aan de National Rugby League-speler dat ze zwanger van hem was. Van een tweeling zelfs.

Maar dat bleek een leugen om hem aan zich te binden, aldus mamamia.com. Het koppel organiseerde een feestje om het geslacht van de tweeling te onthullen... Terwijl de baarmoeder van Del Busso op dat moment dus leeg was. Vervolgens jokte ze dat ze een miskraam had gekregen. En daarna? Daarna deed ze het opnieuw: weer een nepzwangerschap, weer een nepmiskraam.

Gevangenis

Hoe pijnlijk en schandalig deze leugens ook waren, kon ze daarvoor niet juridisch worden bestraft. Dat lag anders met de misdaad die ze beging op haar werk. Ze was in dienst van Integrated Specialist Medical Care. In 2019 stal ze dik 40.000 euro van de organisatie. Daarvoor kreeg ze een gevangenisstraf opgelegd van twintig maanden, waarvan twaalf maanden onvoorwaardelijk.

Strip search

Del Busso heeft vanuit haar cel in Sidney een brief geschreven. Die is ingezien door Daily Mail. In het schrijven staan angstaanjagende details, bijvoorbeeld dat een medegevangene heeft gedreigd haar te steken met een zelf in elkaar gezet mes.

En over het fouilleren schrijft ze: "De strip seaches zijn vernederend. Ik voel me misbruikt als ik met twee medewerkers erbij mijn kleren uit moet doen. Eentje staat voor je, de ander achter je. Dan moet je je beha verwijderen en je borsten tonen. Daarna trekken ze je onderbroek tot op je knieën, of ze doen het ding helemaal uit. Dan moet je voorover buigen, je billen uit elkaar duwen en beurtelings een voet optillen."

Douchen

Ook zint het haar niet dat ze vaak een ruimte moet delen met andere gevangenen. "In zo een kleine ruimte is het oncomfortabel om te moeten douchen, naar het toilet te gaan en omkleden met al die anderen erbij", schrijft ze. "Ik voel me onveilig, want ik ben een bekend persoon, waardoor andere gevangenen weten wie ik ben of daar achter komen."

In juli komt ze vrij en dan wil ze weer gaan boksen. nes around me. Ze schrijft dat ze beseft wat ze heeft gedaan. "Ik heb niet alleen mezelf teleurgesteld , maar ook mijn geliefden, vrienden en fans."