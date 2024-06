Cristiano Ronaldo bezit eiland in Dubai ter waarde van 25 miljoen euro (in deze bijzondere vorm)

Cristiano Ronaldo heeft een landgoed gekocht in Dubai, ter waarde van miljoenen euro's. Na het EK zal hij daar vast tijd gaan besteden met zijn vriendin en kinderen. Het gaat om een kunstmatig gecreëerd eiland, in een speciale vorm.

Het landgoed is 25 miljoen euro waard. Zijn geliefde Georgina Rodriguez is mede-eigenaar van het terrein op het eiland in de Jumeirah Bay in Dubai. Het koppel zou er een huis willen bouwen voor het hele gezin. Dat zou eind dit jaar af moeten zijn.

Ronaldo heeft zes kinderen, dus het zal een flink huis moeten worden. Maar van de 39-jarige vedette verwacht je natuurlijk ook niets anders. Het eiland is niet ver van Riyadh is Saoedi-Arabië, waar de Portugees voetbalt bij Al-Nassr.

Bijzondere vorm

Zoals veel in Dubai is ook dit eiland kunstmatig tot stand gekomen. Het eiland is gevormd in de vorm van een zeepaardje. Met een brug van 300 meter wordt het verbonden met de stad van Dubai.

Cristiano Ronaldo a acheté un terrain sur l'île de Jumeirah Bay à Dubaï



25,000,000 d'euros 🤑 pic.twitter.com/IpGscMvsyE — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) June 24, 2024

Ronaldo zal in het nieuwe optrekje vast gaan genieten van de zon en het nabij gelegen strand. Dat zoekt hij in Saoedi-Arabië ook graag op samen met zijn vriendin en kinderen. In de voorbereiding van Portugal op het EK sloot de sterspeler dan ook later aan. Hij was nog vakantie aan het vieren.

Inmiddels is het EK in volle gang en zitten bezoekjes aan het strand er even niet in. Maar dat betekent niet dat de vedette zijn vriendin moet missen. Rodriguez moedigt Ronaldo graag aan vanaf de tribune. De ogen zijn dan ook op haar gericht. In een onthullende outfit en met een sjaal van Portugal om haar schouders bekeek ze de wedstrijd tegen Turkije van de vader van haar kinderen.

Woensdagavond speelt Portugal de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Georgië. De Portugezen zijn al groepswinnaar, dus er staat niets meer op het spel. Al zal Ronaldo met zijn mentaliteit de wedstrijd zeker willen winnen.

