'Cristiano Ronaldo is helemaal van karakter veranderd: vroeger was het een grote egoïst'

"Cristiano Ronaldo schittert op het EK." Dat zegt sportmarketeer Chris Woerts in de podcast SportClash. De Portugese vedette is volgens hem minder egoïstisch en gaat leuk met jonge fans om. Toch is er ook nog steeds kritiek op Ronaldo.

Woerts blikt terug op de wedstrijd van Portugal tegen Turkije (3-0). "Ronaldo schitterde weer", begint hij. "Hij is helemaal van karakter veranderd. Vroeger was het een grote egoïst bij het nationale team. Eiste hij iedere bal op, iedere kans wilde hij zelf benutten."

Van stralende vriendin tot 'ruzie' met fans: Cristiano Ronaldo blijft in de spotlights bij Portugal op het EK Cristiano Ronaldo schittert al 20 jaar lang op EK's en ook dit jaar is de legendarische spits opnieuw het middelpunt bij Portugal. Van dolgelukkige fans die het veld op rennen tot zijn stralende vrouw en zoon op de tribune. Hier vind je de opmerkelijkste momenten van en om Cristiano Ronaldo op het EK 2024.

"Nu speelt hij keurig over naar de juiste kleur en gunt hij zijn medespelers een goal", zag de sportmarketeer. "Dat maakt Portugal sterker en een grote favoriet voor de titel."

De Portugezen wonnen de eerste twee duels op het EK en staan eerste in Groep F. De laatste groepswedstrijd spelen ze woensdag tegen Georgië.

Scheidsrechter stapt voor Turkije - Portugal op Cristiano Ronaldo af: 'Je moet me helpen' Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Turkije en Portugal op het EK riep de scheidsrechters de aanvoerders van de teams bij zich. Hij had een belangrijke boodschap voor ze en vroeg om een respectvolle samenwerking.

Populair

Woerts heeft veel respect voor Ronaldo, die op 39-jarige leeftijd nog steeds basisspeler is bij de nationale ploeg. “In Nederland is hij niet populair. Hier loopt iedereen weg met Lionel Messi en FC Barcelona. Maar Ronaldo bewijst, op zijn leeftijd, dat hij nog echt een goede topsporter is met oog voor zijn medespelers.”

Dat bewijst de sterspeler ook met zijn waanzinnige lijst aan records. Hij is bijvoorbeeld de oudste aanvoerder ooit op een EK, en gaf op de Europese toernooien de meeste goals en assists.

Cristiano Ronaldo moet harder optreden tegen veldbestomers: 'Gewoon een schop geven' De wedstrijd Turkije - Portugal (0-3) werd verstoord door veldbestomers. Alles en iedereen kwam het veld op rennen om met Cristiano Ronaldo op de foto te gaan. Sommige jonge supporters kregen die ook. Maar volgens Valentijn Driessen had de Portugees hem beter een schop kunnen geven.

Veldbestormers

Woerts ging ook in op de fans van Ronaldo die het veld op kwamen rennen tijdens het duel met Turkije. Hij vond dat de aanvaller goed handelde op dat moment.

"Heel sympathiek dat dat kleine jongetje met hem op de foto mocht. In Duitsland waren al die stewards weer helemaal over de zeik. Maar hij deed dat leuk en met een glimlach, even op de foto met dat ventje. Alle respect voor Ronaldo."

8-jarig meisje doet trots haar verhaal na knuffel van Cristiano Ronaldo: 'Ik vind hem echt leuk!' Cristiano Ronaldo en een 8-jarig meisje gingen zaterdagavond viraal na een schattige knuffel, vlak voor Turkije - Portugal. Het meisje, Diana, doet nu haar verhaal: "Ik hou echt van Ronaldo, hij is heel goed."

Toch was er ook veel kritiek op die foto die Ronaldo maakte. Daarmee zou hij de onveilige situaties met veldbestormers in stand houden.

"Misschien moet Ronaldo er ook niet zo coulant mee omgaan", zei Valentijn Driessen in de podcast van De Telegraaf. "Dat hij zo'n jochie gewoon een schop onder zijn achterste geeft. Wegwezen."

Cristiano Ronaldo gelooft zijn ogen niet: steward blesseert Portugese spits met lompe sliding Goncalo Ramos was zaterdagavond ook slachtoffer van de vele veldbestormers bij Turkije - Portugal. Alles en iedereen kwam het veld op rennen om met Cristiano Ronaldo op de foto te gaan. In een poging om die veldbestormers te stoppen, kreeg Ramos een forse beenveeg.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.