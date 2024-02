Cristiano Ronaldo poseert halfnaakt met zijn zoontje (13), maar het zijn zijn tenen die de show stelen

Cristiano Ronaldo heeft een foto samen met zijn 13-jarige zoon gedeeld op Instagram. De 39-jarige aanvaller van Al-Nassr staat als een trotse vader naast Cristiano Jr., die ook al een aardige sixpack bij elkaar heeft getraind. Een ander ding viel ook op: Ronaldo draagt nagellak.

En dat doet de Portugese superster niet om er mooier uit te zien of iets aan zijn uiterlijk te doen. De 39-jarige voetballer laat al zijn hele carrière niets aan het toeval over. Alles wat hij doet, staat in het teken van zijn status als een van de beste voetballers aller tijden. Hij traint zich suf en houdt zo het lichaam van een jonge god. Maar ook de nagellak staat in het teken van zijn carrière. Hij gebruikt het om dat ene procentje beter te zijn dan zijn concurrenten.

Vaker met nagellak

Ronaldo is al weleens vaker gespot met zwarte lak op zijn teennagels. Wat blijkt? Er zit een wetenschappelijke reden achter, zo weet het Duitse Bild te vertellen. De nagellak dient als een beschermd laagje tegen schimmels en bacteriën die sneller opkomen in zweterige schoenen. Ook kan het dienen ter bescherming van de nagel. Sporters die veel gebruikmaken van hun voeten, lakken hun nagels zodat ze steviger zijn. Anders lopen ze meer risico op gescheurde of kapotte nagels.

Vechtsporters doen het ook