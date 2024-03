Estavana Polman voorlopig niet meer op tv: 'We doen het met haar, of anders helemaal niet'

Estavana Polman maakte vorig jaar indruk bij haar debuut op televisie als presentatrice. Ze maakte op SBS het programma 'Beter Laat dan Nooit', met oude rotten Henny Huisman, Frits Barend, Ad Visser en Edwin Rutten en kreeg daar veel lof over. Maar het lijkt erop dat de handbalster geen nieuw seizoen maakt.

Dat werd dinsdagavond bekend bij Shownieuws. In dat programma werd bevestigd dat er voorlopig 'absoluut geen plannen zijn' voor een nieuw seizoen. Dat komt vooral omdat Polman zich volledig wil focussen op het handbal. Haar vier gasten in Beter Laat dan Nooit verbonden hun lot aan het hare.

"We gaan óf met deze samenstelling verder, of niet", zei Huisman gedecideerd. "We zijn met z'n vijven. Met Estavana, met Ed, met Ad, met Frits en met mij. En met dezelfde ploeg. Die mensen hebben het allemaal zo voortreffelijk gemaakt en zo'n geweldige sfeer gecreëerd. Ik heb nog nooit in mijn carrière gehad dat je na afloop nog contact hebt met iedereen. Dat is hierbij wel. We hebben nog steeds een app-groep. Alles en iedereen volgt elkaar nog steeds, ook met verjaardagen of als er weer eens iets is met Polman."

'Anders doen we het gewoon niet'

Huisman is lyrisch over het seizoen met Polman. "Met een andere presentatrice gaan we het niet doen. Dan doen we het gewoon helemaal niet", zei de oud-presentator van onder meer de Soundmixshow.

Naar de Olympische Spelen?

Polman heeft waarschijnlijk pas na de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs weer tijd. Maar om daar te geraken, moet ze zich eerst met de Nederlandse vrouwen zien te plaatsen voor de Zomerspelen. Op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Spanje moet Nederland half april in een poule van vier landen bij de eerste twee eindigen om naar Parijs te mogen. Nederland is ingedeeld bij Argentinië, Tsjechië en gastland Spanje. Op het afgelopen WK eind 2023, won Nederland in de groepsfase van alledrie de landen relatief eenvoudig.

Beter Laat dan Nooit

