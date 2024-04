Jutta Leerdam schaart zich achter harde column over Sven Kramer: 'Hij is een slechte verliezer'

Het vertrek van Jutta Leerdam bij Jumbo-Visma was eerder deze week groot nieuws in de sportwereld. Sven Kramer, commercieel directeur van de ploeg, sprak duidelijke woorden over de topschaatsster, die daar niet van gediend was. Oud-wielrenster Marijn de Vries haalt in een column hard uit naar Kramer en het lijkt erop dat Leerdam zich in die woorden wel kan vinden.

De Vries besteedde in haar column in het NRC namelijk aandacht aan de woorden van Kramer over Leerdam. De oud-schaatser vond dat Jumbo-Visma een goede aanbieding had gedaan aan Leerdam, maar dat uiteindelijk de stekker uit de onderhandelingen is getrokken aangezien 'niemand groter dan het team is'. Leerdam noemde de communicatie van de ploeg 'respectloos'.

Jutta Leerdam baalt van titel schaatsdiva en vertrek bij Jumbo-Visma: 'Voelt als een mes in mijn rug' Jutta Leerdam was maandag hét onderwerp van gesprek. Bekend werd dat de 25-jarige schaatsster geen nieuw contract kreeg bij Team Jumbo-Visma. Vanuit Puerto Rico reageerde Leerdam op de breuk. "Ik gun ze het beste, want ik weet dat ze op zoek zijn naar sponsoren en wil hen niet in de wielen rijden, maar ik word nu neergezet als een soort diva", aldus Leerdam.

De Vries gaf Leerdam complimenten voor haar uitspraak en was keihard voor Kramer. "Kramer is een slechte verliezer. Hij voelt zich gewoon op zijn edele delen getrapt omdat hij heeft verloren", schrijft De Vries. Leerdam likete vervolgens een post over de column.

'Go Jutta'

Volgens De Vries is er ten onrechte het beeld geschetst dat Leerdam een diva is, die dat snel ontkende. "Je maakt mij niet wijs dat Sven Kramer zich niet bewust was van de toon die hij met zo'n opmerking zet. Jutta voelde zich meteen genoodzaakt te reageren dat ze geen diva is, maar een winnaar. Ik juichte hardop toen ik die quote van haar las. Go Jutta."

Sven Kramer onthult: 'Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hadden samen in één ploeg kunnen zitten' Jumbo-Visma hield deze week een wisseling van de wacht: de ene schaatstopper vertrok en er kwam een nieuwe voor in de plaats. Maar Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hadden ook samen in de ploeg van directeur Sven Kramer kunnen zitten.

Leerdam beweerde dat ze een andere manier van werken nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen en dat daarom de wegen scheiden. Een totaal andere lezing dan die van Kramer. De Vries denkt dat de situatie heel anders was geweest als Leerdam een man was geweest: "Dan was haar zelfbewustzijn en standvastigheid 'krachtig' en 'professioneel' genoemd, maar in plaats daarvan een sneer over divagedrag."

De Vries roemt Leerdam voor het feit dat ze doet wat ze zelf wil. Ze vindt dan ook dat Jumbo-Visma haar verkeerd heeft behandeld: "Jutta verdient geen pek met veren, maar een staande ovatie en een spandoek met: slay queen."

De breuk tussen Leerdam en Jumbo-Visma werd eerder deze week definitief nadat haar contract al aan het begin van de maand afliep. De afgelopen twee jaar reed Leerdam voor de ploeg van coach Jac Orie, maar komend jaar zal ze niet meer in het geel te bewonderen zijn.

Kan Jake Paul een handje helpen? Dit zijn de opties voor Jutta Leerdam na vertrek bij Jumbo-Visma Nu duidelijk is dat Jutta Leerdam is vertrokken bij Jumbo-Visma, is het natuurlijk de vraag wat de topschaatster nu gaat doen. De 25-jarige heeft een aantal opties, maar zal snel een keuze moeten maken richting de Olympische Spelen. Deze site zet de mogelijkheden op een rij.

Het is nog de vraag wat Leerdam gaat doen. Ze is in gesprek met Team IKO, waar ook Joy Beune onder contract staat, maar ze zou zich ook bij allerlei andere ploegen hebben aangeboden. Ook zou ze zomaar een eigen ploeg kunnen gaan oprichten. Dat deed ze enkele jaren geleden ook al eens.