Jutta Leerdam maakt veel indruk: 'Ze is een van de hotste atleten ter wereld'

Nu Jutta Leerdam is vertrokken bij Jumbo-Visma, is de grote vraag wat de topschaatsster nu gaat doen. Ze heeft de optie om zich bij een ander team aan te sluiten, maar haar activiteiten buiten de ijsbaan leiden tot meer mogelijkheden. Leerdam is een ijzersterk merk geworden en zou met haar celebrity-status ook een andere kant op kunnen.

Dat vindt Fatima Moreira de Melo, oud-tophockeyster. "Als je de combinatie hebt van goede prestaties en er goed uitziet, dan scheelt dat enorm", zegt ze in De Telegraaf. "Jutta heeft de looks. Ze is sexy, heeft mooi lang blond haar en een groot lijf. Een amazone op het ijs, als je het mij vraagt. Zowel mannen als vrouwen vinden haar een prettige verschijning."

'Jutta maakt indruk over de grens'

Leerdam heeft volgens de oud-hockeyster ook internationale allure. Een Spaanse vriend van Moreira de Melo sprak jaren geleden al over de schaatsster. "Ik dacht toen: hoe kent hij haar nou? Schaatsen is nou niet echt een sport die in Spanje tot de verbeelding spreekt. Maar Jutta maakt ook indruk over de grens. Omdat ze toegankelijk is. Ze laat je toe, is open en niet terughoudend."

'Bad boy' als vriend

Toch is Leerdam niet bij iedereen in Nederland geliefd. Dat komt ook door haar vriend Jake Paul die vaak als 'slechterik' wordt gezien. In een TikTok-video gaf Paul zelf ook toe dat zijn reputatie die van de Nederlandse beïnvloedt. "Nu maken ze van jou ook de slechterik", zei Paul.

Ook Moreira de Melo ziet dat. "Een bad boy als vriend, dat is ook controversieel. Hij (Jake Paul, red.), is ook nog eens een merk met een enorm platform. Al met al vind ik Jutta een van de hotste atleten ter wereld. Terwijl de sport qua mondiale uitstraling veel kleiner is dan bijvoorbeeld tennis. Maar Madame Tussauds heeft niet voor niets een beeld van haar staan. Het zegt iets over de combinatie, die past bij de tijdgeest."

Paul zou zijn vriendin misschien wel kunnen helpen met haar schaatscarrière. Chris Woerts vertelde eerder aan Sportnieuws.nl dat het niet onwaarschijnlijk is dat het koppel samen een eigen ploeg opricht. "Hij heeft een geweldig landgoed op Puerto Rico en is schathemeltjesrijk. Of hun liefde zo sterk is dat hij haar ook financieel gaat ondersteunen, is nog de vraag. Wel heeft hij de connecties en mogelijkheden om Jutta te helpen."

'Zeker een mogelijkheid'

Ook Marianne Timmer vindt een samenwerking van Paul en Leerdam geen gek idee. "Een team met Jake Paul? Dat is zeker een mogelijkheid", zei Timmer tegen deze site. "Het is ook verleidelijk, want ze heeft een mooie carrière naast het schaatsen."