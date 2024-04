Femke Bol gaat samenwonen met vriend, superatlete legt zes ton neer voor nieuwe woning

Femke Bol is de trotse eigenaresse van een nieuwe woning. De Nederlandse topatlete kreeg deze week de sleutel van haar twee-onder-een-kap in Heelsum, een dorpje in Gelderland. Bol tikte iets meer dan zes ton af voor het huis.

Volgens Bekende Buren betaalde Bol in totaal 615.000 euro voor de woning, terwijl het huis voor 579.000 te koop stond. Opvallend is dat ze ruim twee ton (215.000 euro) uit haar eigen zak betaalde en slechts voor vier ton een hypotheek nodig had. Bol gaat in Heelsum samenwonen met haar vriend Ben Broeders, een Belgische polsstokhoogspringer.

Het nieuwe huis van Femke Bol (links met zwarte deur) © Bekende Buren

Het woonoppervlakte van het nieuwe stulpje is 166 vierkante meter. In totaal zijn er liefst vier slaapkamers. Het huis is verder van (bijna) alle gemakken voorzien, zo is er een kookeiland en kunnen Bol en Broeders genieten van de van vloerverwarming. Het enige dat ontbreekt is een sintelbaan om het huis. Het is de eerste koopwoning van Bol, zo weet Bekende Buren.

Meevaller voor Femke Bol: flinke bonus voor olympisch kampioenen dankzij atletiekbond Olympisch kampioenen in de atletiek kunnen komende zomer op de Spelen in Parijs een flink geldbedrag bijschrijven. Naast een gouden medaille strijden Femke Bol en haar collega's ook voor nog eens 50.000 dollar van atletiekbond World Athletics. Daarmee is de bond de eerste ter wereld die zo’n financiële beloning uitlooft.

Bonus bij gouden medaille

Nu ze flink heeft moeten lappen voor een nieuwe woning, kan Bol wel een extra zakcentje gebruiken. Die kan ze verdienen als ze komende zomer tijdens de Olympische Spelen goud wint. Naast een gouden medaille strijden Femke Bol en haar collega's ook voor nog eens 50.000 dollar van atletiekbond World Athletics. Daarmee is de bond de eerste ter wereld die zo’n financiële beloning uitlooft. Nederlandse sporters krijgen sowieso 30.000 euro bij een gouden medaille. Dat kan dus flink aantikken deze zomer.

Deze sporters gaan Nederland een recordaantal gouden medailles op de Olympische Spelen bezorgen Het is woensdag nog precies honderd dagen tot de start van de Olympische Spelen in Parijs. Voor Nederland gaat het een zware klus worden om de prestaties tijdens de vorige Spelen in Tokio te overtreffen, maar databureau Gracenote heeft daar alle vertrouwen in. Zij voorspellen namelijk dat Nederland een recordaantal (gouden) medailles gaat binnenhalen.

En als we databureau Gracenote moeten geloven, is het over een paar maanden daadwerkelijk kassa voor Bol. Gracenote voorspelt een gouden medaille voor de Nederlandse op de 400 meter horden. Daarnaast lijkt Bol met de 4 x 400 meter bij de vrouwen (zilver) en de 4 x 400 meter Mixed Relay (brons) in de prijzen te vallen.