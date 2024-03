Het nieuwe speeltje van Cristiano Ronaldo: een Ferrari van 2,4 miljoen euro

Portugal speelde dinsdagavond een vriendschappelijke interland tegen Slovenië. Er werd met 2-0 verloren, ondanks dat Cristiano Ronaldo de gehele partij meedeed. De superster liep boos het veld af. Eén dag eerder in Lissabon kon Ronaldo nog wel lachen, met zijn peperdure nieuwe auto aan zijn zijde was hij in een opperbeste stemming.

Ronaldo kwam aan bij het Four Seasons Hotel in de Portugese hoofdstad en deed dat in stijl. In zijn nieuwe auto, een Ferrari Daytona SP3, reed de 39-jarige voetballer richting het hotel.

Dure wagen

Cristiano Ronaldo is een autofan en deze past dus mooi bij zijn autocollectie. De Ferrari Daytona SP3 heeft een marktwaarde van 2,4 miljoen euro. Voor de Portugees is dat echter een schrijntje: in Saoedi-Arabië verdient hij bij Al-Nassr 199 miljoen per jaar!

De auto is de snelste straatauto van het iconische Italiaanse merk. In 2,85 seconden gaat het rode 'ruimteschip' van nul naar honderd kilometer per uur.

Slovenië - Portugal

Tijdens de afgelopen interlandperiode won Portugal eerst met 5-2 van Zweden, maar vervolgens was Slovenië met 2-0 te sterk. Daar was Ronaldo allesbehalve blij mee en dat heeft de Portugese bondscoach Roberto Martinez, eerder werkzaam voor België, geweten ook. Onderweg naar de kleedkamer liet Ronaldo zijn emoties de vrije loop.