Fans denken massaal dat Jutta Leerdam zwanger is, schaatsster toont haar buik en reageert

Jutta Leerdam ligt op sociale media onder een vergrootglas, dus wordt alles wat ze doet of zegt uitvergroot. Zo ook het bezoek aan een speciaal feestje op zondag. Haar fans dachten massaal dat het voor Leerdam extra speciaal was.

Ze liet op sociale media namelijk weten dat ze naar een gender reveal-feestje ging. Dat is een moment dat een zwanger stel aan de familie laat weten welk geslacht ze verwacht. Haar vriend Jake Paul en zij waren allebei in het roze gekleed op het feest in Amerika. Daar geneerde ze zich ook nog voor het gedrag van Paul.

'Schattige' Jutta Leerdam geneert zich op wel heel bijzonder feestje: 'Iedereen kijkt naar ons, Jake' Da familie Paul pakte zaterdag flink uit. Logan en zijn vriendin Nina Agdal krijgen een baby en de aankondiging van het geslacht werd groots aangepakt. Met veel gasten, waaronder uiteraard broer Jake en schoonzus Jutta Leerdam, werd toegewerkt naar de onthulling.

Reactie Jutta Leerdam

Na afloop van de onthulling was het tijd om even te vieren dat er een nieuwe Paul aan komt. Leerdam legde haar telefoon weg en zag uren later pas dat haar DM's op Instagram vol zaten met vragende fans. Die dachten allemaal dat Leerdam zwanger was en dat het haar gender reveal was. Daarop besloot de schaatsster een reactie te geven op al die DM's middels een openbare post.

Jutta Leerdam laat weten dat zij niet zwanger is. ©Instagram Jutta Leerdam

Ze was namelijk 'gewoon' op de gender reveal van Logan Paul, de broer van Jake, en zijn verloofde Nina Agdal. Zij kondigden vorige week aan dat ze zwanger zijn en gaven dus zondag de familie een update over het geslacht. Gevraagd werd aan de gasten om kleren aan te doen in de kleur van het geslacht dat zij dachten dat het zou worden. Roze voor een meisje en blauw voor een jongen.

Het wordt een...

Tijdens een in scene gezette worstelpartij - Logan Paul is een bekend worstelaar in Amerika - won de worstelaar in het roze pak en was duidelijk dat Logan Paul en Agdal een meisje verwachten. Jutta Leerdam kan niet wachten om dat meisje te ontmoeten als ze over een paar maanden geboren wordt, schrijft ze op Instagram Story.

Gefopt

Leerdam en Paul hielden dit weekend hun eigen volgers op sociale media ook voor de gek. Paul poseerde op enkele foto's met enorm lange krullen. Uit nadere bestudering van de foto's bleek dat kapsel nep te zijn, maar Leerdam hielp hem de schijn op te houden. Het was weer een stukje aandachtszoekerij om de mensen geïnteresseerd te houden in zijn aanstaande gevecht met Mike Tyson.