LeBron James kan titel met LA Lakers meteen vergeten na vroege uitschakeling in NBA Play-Offs

LA Lakers had nog een sprankje hoop op het halen van de volgende ronde van de NBA Play-Offs, maar de topploeg uit Los Angeles is al in de eerste ronde uitgeschakeld. Dinsdagochtend vroeg viel het doek.

De loting was al loodzwaar voor LeBron James en zijn ploeg, want in de eerste ronde wachtte regerend NBA-kampioen Denver Nuggets. In de best-of-7 was het telkens heel spannend, maar trokken de Nuggets ook telkens nét aan het langste eind. Bij een 3-1 stand voor de ploeg uit Denver konden de Lakers dinsdagochtend de spanning niet meer terugbrengen. Weer werd het spannend, maar ook weer werd er verloren: 108-106.

Geen zesde titel

Daarmee komt er al meteen een einde aan de droom van basketballegende James op nóg een titel. Hij won er in zijn carrière al vijf, maar de laatste dateert alweer uit 2020. Toen won hij nog wel met de Lakers. James zal flink balen, want de serie tegen Denver Nuggets had ook zomaar in Lakers-voordeel uit kunnen vallen: 114-103, 101-99, 112-105 waren de uitslagen van de eerste drie duels.

39 jaar oud

In de vierde wedstrijd won Lakers eindelijk (119-108) en was er dat sprankje hoop op een stunt. Maar aan die hoop maakte de regerend kampioen dinsdag meteen een einde. James is nu 39 jaar oud en de vraag is hoe lang hij nog doorgaat en of hij nog zó goed is dat hij de Lakers naar een nieuwe titel kan leiden.

NBA play-offs | Dit zijn het programma en de uitslagen in de best-of-4-series richting de NBA Finals De reguliere competitie in de NBA is afgerond en dus komen de resterende teams in actie tijdens de play-offs. Zestien teams zijn in strijd om de titel en wij zetten de uitslagen en het programma in de Eastern en Western Conference op een rijtje.

Het team uit Los Angeles is natuurlijk meer dan alleen legende James. Ook voor Anthony Davis (31), die overigens geblesseerd raakte tijdens het laatste duel tegen de Nuggets, en bijvoorbeeld D'Angelo Russell is het al meteen einde seizoen.