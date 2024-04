Geen gevecht voor de show: Mike Tyson vs. Jake Paul gaat de boeken in als officiële wedstrijd

Wie denkt dat het gevecht tussen Mike Tyson en Jake Paul een potje sparren wordt voor de Netflix-kijkers, heeft het mis. Most Valuable Promotions heeft aangekondigd dat het gevecht officieel gaat meetellen voor de records van beide heren.

Momenteel staat de teller van Tyson op 50 overwinningen (en zes nederlagen) in het boksen in de categorie zwaargewicht. Zijn laatste officiële gevecht was in 2005. Voor de 27-jarige Paul wordt het zijn eerste gevecht bij de heavyweights, omdat hij hiervoor één klasse lager bokste.

Overigens organiseert Paul altijd zijn gevechten zelf en heeft hij op die manier dus veel invloed op wie zijn tegenstander wordt. Zijn record van negen overwinningen en één nederlaag is voor sommige mensen om die reden discutabel. Ook het gevecht tegen de 57-jarige Tyson heeft Paul, die voorheen YouTuber en Disney-acteur was, zelf geregeld.

Who get’s the W?



Paul vs Tyson is officially a sanctioned professional heavyweight bout. Who puts another W on their record on Saturday, July 20th?



-#PaulTyson

Saturday, July 20

AT&T Stadium - Arlington, TX

Live on @Netflix

'Gevecht geen goed idee'

Dat de oude Tyson nog de ring instapt, vinden veel mensen dan ook geen goed idee. Dat vond ook John Kavanagh, de trainer van MMA-vechter Conor McGregor. "Volle bak stoten tegen je hoofd op je 58ste... Dat is geen goed idee, wie je ook bent. Dat moet je gewoon niet doen."

Tijdens het gevecht is Tyson inderdaad 58 jaar. De wedstrijd vindt plaats op zaterdag 20 juli en wordt live uitgezonden op Netflix.

Overigens is Tyson niet de enige die hoeft te vrezen. Paul heeft al wat recente beelden gezien van een boksende Tyson en die slaat nog alsof hij dertig jaar is. Jutta Leerdam, de vriendin van Paul, heeft ook beelden gezien van de voormalig wereldkampioen. De Nederlandse topschaatsster schrok zich te pletter en zei tegen Paul: "Babe, wat als hij je knock-out slaat?". En later: "Dat wordt echt niet goed hoor."

Jutta Leerdam

Leerdam was dit weekend aanwezig bij een feestje van de broer van Jake Paul, Logan. Daar maakten hij en zijn vriendin, Nina Agdal, bekend of zij een jongen of meisje zouden krijgen. Het bleek een meisje te worden. Leerdam zelf deelde nog een story dat zij op de gender reveal party was en moest aan haar volgers uitleggen dat niet zij zwanger was, maar mevrouw Agdal.