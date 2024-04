Bayern München - Real Madrid | Op deze zender kijk je live naar de halve finale van de Champions League

De Champions League is alweer aanbeland bij de halve finales. Nog vijf wedstrijden en de nieuwe winnaar van het miljardenbal is bekend. Dinsdag 30 april staat de eerste halve finale op het programma: Bayern München - Real Madrid.

Het is misschien wel het mooiste affiche in de halve finales. In de andere wedstrijd zien we woensdag Dortmund - PSG, maar die ploegen zaten ook al bij elkaar in de groep en toen werd 1-1 en 2-0 voor PSG. Dus zijn er dinsdag waarschijnlijk meer ogen gericht op Bayern - Real.

Op welke zender is Bayern München - Real Madrid?

Bayern München - Real Madrid begint om 21:00 uur. De wedstrijd is in Nederland live te zien op het open net. Op zender RTL 7 is het duel vanaf de aftrap in de Allianz Arena te zien. De voorbeschouwing daar begint een uur eerder om 19:55 uur. Wil je een andere voorbeschouwing of commentator, dan kun je ook nog inschakelen bij Ziggo Sport (het gratis Kanaal 14) of Ziggo Sport Select. Daar begint de uitzending om 20:30 uur.

Matthijs de Ligt

Bayern schakelde in de kwartfinale Arsenal uit. Nadat het in Londen in 202 was geëindigd, maakte de ploeg van scheidend trainer Thomas Tüchel en de Nederlandse verdediger Matthijs de Ligt het in Duitsland af: 1-0. Achter het meedoen van De Ligt tegen Real Madrid staat nog een vraagteken.

Matthijs de Ligt mist training bij Bayern München voor halve finale Champions League Bayern München neemt het dinsdagavond in de halve finale van de Champions League thuis op tegen Real Madrid. Het is de laatste kans voor de Duitsers op een prijs dit seizoen, nadat Bayer Leverkusen de Bundesliga won. Het is nog maar de vraag of Matthijs de Ligt er bij is tijdens het duel met de Spanjaarden.

Real Madrid

Real Madrid was na twee zinderende duels te sterk voor de titelhouder Manchester City. Na de spectaculaire 3-3 in Spanje trok de Spaanse topploeg een plekje in de halve finale pas na penalty's over de streep. Bernardo Silva en Mateo Kovacic misten toen namens City de penalty's in de strafschoppenserie.

Scheidsrechter en VAR

De scheidsrechter bij Bayern München - Real Madrid is de Fransman Clement Turpin. Hij krijgt assistentie van de VAR, zijn landgenoot Jerome Brisard.