Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) kleedt zich 'schattig' aan voor Roland Garros

Kelly Piquet heeft woensdag een 'schattige' outfit uitgekozen voor tennistoernooi Roland Garros. Terwijl haar vriend Max Verstappen aan de andere kant van de wereld is voor de Grand Prix van Canada, kon Piquet lekker shoppen in Parijs.

Ze werd daar uitgenodigd door het kledingmerk 'Lacoste'. Op haar Instagram deelt de 35-jarige Piquet beelden vanuit de kledingwinkel in Parijs. Nadat ze verschillende kledingstukken uit de rekken heeft getrokken, lijkt ze de perfecte 'schattige' outfit gevonden te hebben.

In het witte plooirokje en een overslagblouseje met korte mouwen ziet het Braziliaanse model eruit alsof ze zo zelf de baan op zou kunnen stappen. Het kledingmerk heeft de tennissters op Roland Garros duidelijk als inspiratiebron gebruikt. Zelf is Piquet ook erg tevreden over de set. "Cuuuute", schrijft ze bij de foto.

Instagram Kelly Piquet

Piquet is nog niet op de tribunes van het toernooi gespot. Het is dus nog onduidelijk of ze al daadwerkelijk bij de tennispartijen aanwezig was, of dat het bij een verkleedpartij is gebleven.

Grand Prix van Canada

Ondertussen is de vriend van Piquet, Formule 1-coureur Max Verstappen in voorbereiding op de GP van Canada. Het raceweekend gaat daar op vrijdag om 19.30 uur Nederlandse tijd van start.

Tijdens de laatste race, de GP van Monaco, moest Verstappen genoegen nemen met de zesde plaats. "Na een moeilijk weekend in Monaco ben ik deze week met het team in de fabriek en in de simulator geweest, ter voorbereiding op de Grand Prix van Canada", liet de Nederlander eerder weten.

De wereldkampioen noemde het circuit in Montreal "uniek" met veel mogelijkheden om in te halen. "Het is nog belangrijker om de auto goed af te stellen en een balans te vinden tussen de snelheden op rechte stukken en een goede stabiliteit tijdens het remmen."