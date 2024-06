Kelly Piquet showt 'in goed gezelschap' van twee modellen speciale outfit op Roland Garros

Kelly Piquet bemoeide zich deze week even niet met haar vriend Max Verstappen en het gedoe in de Formule 1. De Braziliaanse influencer nam het er dichter bij huis goed van. Ze bracht haar tijd door bij een andere sport: tennis.

Als Verstappen thuis in Monaco is, dan is Piquet vaak bij hem. Maar hij moest deze week in Canada zijn voor de Formule 1-race aldaar komend weekend. Dus toen ze alleen overbleef (ook dochtertje Penelope was waarschijnlijk bij papa Daniil Kvyat) besloot ze om naar Roland Garros te gaan. Ze was daar met twee modellen: Francisco Faria en Francisco Borsoi. "In goed gezelschap", zette Piquet bij haar foto's op Instagram Story.

Kelly Piquet was met modellen naar Roland Garros. ©Instagram Kelly Piquet.

Kelly Piquet (vriendin Max Verstappen) kleedt zich 'schattig' aan voor Roland Garros Kelly Piquet heeft woensdag een 'schattige' outfit uitgekozen voor tennistoernooi Roland Garros. Terwijl haar vriend Max Verstappen aan de andere kant van de wereld is voor de Grand Prix van Canada, kon Piquet lekker shoppen in Parijs.

Roland Garros

In samenwerking met het bekende modemerk Lacoste mocht ze naar de tennisbanen in Parijs. Daar werd ze natuurlijk veelvuldig gefotografeerd en gefilmd door de socials van Lacoste, waarvan ze zelf ook wat deelde. Ze was wel wat laat met het posten van foto's. Pas ruim 24 uur nadat de wedstrijd die ze bezocht was afgelopen, zagen haar volgers haar dag op het heilige gravel van Roland Garros.

Titelverdedigster Iga Swiatek in finale Roland Garros tegen Jasmine Paolini, sprookje Mirra Andreeva (17) voorbij Iga Swiatek is erin geslaagd om wederom de finale van Roland Garros te halen. De Amerikaanse Coco Gauff werd door de 23-jarige nummer één van de wereld verslagen in twee sets: 6-2 6-4. De Poolse Swiatek speelt in de finale tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, die de pas zeventienjarige Mirra Andreeva uit Rusland versloeg: 6-3 6-1.

Vrouwen

Ze zat op de dure kant van de tribunes tijdens de kwartfinale bij de vrouwen tussen Elena Rybakina en Jasmine Paolini. In een spannende driesetter trok de Italiaanse aan het langste eind. Zij staat zaterdag in de finale van Roland Garros. Of Piquet er dan ook weer bij is als haar geluksamulet, is de vraag. Ze zou ook nog 'last minute' naar Canada kunnen vliegen om Max Verstappen aan te moedigen.

Formule 1 | GP Canada 2024: dit is hoe laat Max Verstappen in actie komt De Grand Prix van Canada behoort al sinds 1967 tot het Formule 1-kampioenschap. Het circuit in Montréal is vernoemd naar de eerste winnaar van de GP: Gilles Villeneuve. Lees hier alles wat je moet weten over het circuit en het programma.

Max Verstappen

De Nederlander hoorde deze week dat Sergio Perez tot en met 2026 bij Red Bull blijft. Als Verstappen zelf ook bij het team blijft waar hij de afgelopen drie seizoenen wereldkampioen bij werd, dan zijn hij en zijn Mexicaanse wederhelft nog twee jaar teamgenoten. Maar ondertussen woedt er een felle strijd om de handtekening van Verstappen. Vooral Mercedes ligt op pole position om op de Nederlander te springen als die zegt weg te willen.