Oranje-internationals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt vieren huwelijksfeestje Stefan de Vrij

Het leven lacht Stefan de Vrij toe. De verdediger van Internazionale en het Nederlands elftal pakte vorige maand de Italiaanse landstitel en mag zich opmaken voor het EK. Op persoonlijk vlak was er al helemaal goed nieuws: De Vrij is getrouwd en daar waren onder anderen Oranje-internationals Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en hun partners Mikky Kiemeney en Annekee Molenaar bij aanwezig.

De Vrij en Doina Turcanu stapten maandag in het huwelijksbootje. Turcanu komt oorspronkelijk uit Moldavië. De twee leerden elkaar kennen in Italië, waar De Vrij al jaren speelt. Het koppel is al jarenlang samen. Ruim een jaar geleden kregen ze voor het eerst een kindje: zoon Nolan.

Bekende gasten op de bruiloft

De Vrij nodigde flink wat collega's uit voor de bruiloft. Ploeggenoten Denzel Dumfries en Davy Klaassen waren met hun relatie aanwezig, zo blijkt uit meerdere foto's.

Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Davy Klaassen op de bruiloft van Stefan de Vrij © Instagram

Dat gold ook voor Oranje-internationals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Zij kwamen samen met hun partners Mikky Kiemeney en Annekee Molenaar. Voor De Jong en Kiemeney was de bruiloft ongetwijfeld extra bijzonder. Zij maakten deze maand bekend dat ze onlangs ook waren getrouwd.

Op foto's is ook Ricarda de Roon, de grote liefde van Marten de Roon, te zien. Of de voetballer van Atalanta er zelf bij was is niet duidelijk. Hij is weliswaar geblesseerd, maar wil waarschijnlijk ook bij de Europa League-finale van zijn club tegen Leverkusen zijn.

Straks ook samen op het EK?

Voor onder anderen De Vrij, Dumfries, De Ligt en De Jong is het seizoen nog niet afgelopen. Zij zijn normaal gesproken aanwezig bij het EK voetbal in Duitsland. Nederland speelt over minder dan drie weken de eerste groepswedstrijd tegen Polen. Bondscoach Ronald Koeman oefent met Oranje op 6 juni en 10 juni nog, tegen Canada en IJsland.