Schoondochter feliciteert Wesley Sneijder (40): 'Happy bday me lieve schoonpapa'

Wesley Sneijder is zondag begonnen aan een nieuwe fase van zijn leven. De Oranje-recordinternational was jarig en werd veertig jaar. Van harte!

Via enkele Instagram-story's liet Sneijder zien dat de felicitaties op zijn verjaardag binnen stroomden. Enkele oud-collega's, zijn broer Rodney, zangeres Glennis Grace en zakenpartners wensten hem een mooie dag toe.

Ook zijn schoondochter Gonnie Knubben stuurde een digitaal berichtje. Zij is de vriendin van Jessey Sneijder, de zeventienjarige zoon van Wesley Sneijder. Zijn moeder is Ramona Streekstra, waarmee Wesley van 2005 tot 2009 was getrouwd. Jessey speelt bij Utrecht Onder 18.

Wesley Sneijder opvallend positief over Oranje op het EK: 'We schoppen het tot de halve finale' Wesley Sneijder opende woensdagmiddag op Utrecht Centraal een nieuwe officiële Oranje Fanstore. Sportnieuws.nl sprak met hem over zijn verwachtingen van het Nederlands elftal op het EK. De recordinternational verwacht een halve finale-plek van de ploeg van Ronald Koeman.

Gonnie Knubben

"Happy bday me lieve schoonpa", schrijft Knubben. Op de foto staat ze naast Wesley in een ruimte die er uitziet als een televisiestudio. Over Knobben is niet veel bekend. Volgens haar account op LinkedIn studeert ze aan de 55 Creative Business School te Hilversum. Ze is verkoopstyliste bij een winkel van Elisabetta Franchi in Amsterdam.

Haar eerste gezamenlijke foto met Jessey op Instagram verscheen met Kerstmis 2023. "Zo lief", schreef Yolanthe Cabau erbij. Zij was de tweede echtgenote van Wesley Sneijder.

Tekst gaat door na de Instagram-post

Wesley Sneijder

Sneijder sloot zijn spelerscarrière in 2019 af bij Al-Gharafa in de competitie van Qatar. Daarvoor was hij actief bij Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasara en Nice. En met Nederland werd hij tweede bij het WK 2010 en derde bij het WK 2014. Momenteel stoomt hij zich klaar om te beginnen als trainer. Daartoe moet hij eerst zijn papieren halen. Met de bond KNVB heeft hij afspraken gemaakt over het volgen van een versnelde cursus.

Wesley Sneijder zoekt een club na positief gesprek met KNVB: 'Maar niet naar Ajax' Wesley Sneijder is er toch met de KNVB uitgekomen om een trainerscursus op maat te krijgen. Eerder zag hij als 134-voudig international af van een standaard trainerscursus, maar de KNVB heeft toch naar hem geluisterd. "Ik ben naar een club aan het kijken, maar ik ga niet naar Ajax toe."

Shownieuws

Bekjik hieronder een item in Shownieuws over het jubileum van Wesley Sneijder.