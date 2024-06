Wesley Sneijder spreekt vertrekkende analist Jan Boskamp toe: 'Ik hou van je Jan'

Jan Boskamp zal niet meer op televisie te zien zijn als analist. Tijdens de Champions League-finale zaterdagavond maakte hij zijn laatste optreden. Wesley Sneijder en Real Madrid-keeper Thibaut Courtois hadden mooie woorden voor Boskamp.

De 75-jarige analist nam afscheid, na afloop van de door Madrid gewonnen finale. Hij woont in België in vindt de afstand naar Nederland te groot. "Ik vind het hartstikke leuk, dat meen ik echt. Maar ik heb echt geen trek meer in dat klere-eind rijden", vertelde hij bij RTL. "Ik krijg ook altijd boetes. Dan rijd ik weer twee kilometer per uur te hard en heb ik weer een boete."

Blunderende Ian Maatsen helpt Real Madrid ten koste van Borussia Dortmund aan vijftiende Champions League Voor de vijftiende keer in de geschiedenis heeft Real Madrid de Champions League gewonnen. De Madrilenen hadden het lang heel erg moeilijk met Borussia Dortmund, dat ondanks veel kansen niet kon scoren. Een corner en een blunder van de veelbesproken Nederlander Ian Maatsen hielpen De Koninklijke opnieuw aan de grootste Europese hoofdprijs: 0-2.

"Ik zal het zeker gaan missen", vervolgt Boskamp. "Ik had het al aan het begin van het jaar besproken en ik wist dat dit mijn laatste wedstrijd zou worden. Het is mooi zo."

Sneijder en Courtois

Oud-international Sneijder was op Wembley aanwezig als analist bij de Champions League-finale. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om Boskamp toe te spreken. "Ik ga je ontzettend missen", zei hij. "Ik heb je de afgelopen twee jaar goed leren kennen. We zaten vaak samen, maar helaas ga je niet verder. Jan, je hebt voor altijd een plek in mijn hart en we blijven elkaar zeker opzoeken. Ik hou van je Jan!"

Ook de Belgische doelman van Real Madrid, Courtois kent Boskamp goed. "Het is jammer. Ik heb een paar keer met hem gezeten en wens hem het allerbeste", zegt hij over het vertrek van de analist. "Ik ben heel blij dat ik hem heb leren kennen."