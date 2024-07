Aangeboden door P1 Travel Unieke kans: zo maak je de Olympische Spelen van dichtbij mee

Stel je voor: je krijgt de kans om de Olympische Spelen in Parijs van dichtbij mee te maken? Wat doe je dan? In de trein stappen en gaan natuurlijk! Dankzij P1 Travel kun jij je dit jaar opmaken voor een onvergetelijke Olympische Spelen-ervaring in Parijs.

P1 Travel is het toonaangevende ticketingbedrijf voor 's werelds grootste sport- en muziekevenementen. Zo boek je toffe voetbalreizen naar onder meer de Premier League, La Liga, Serie A en de Bundesliga, maar zit je ook op de eerste rij bij GP's in de Formule 1, op Wimbledon (waar je bijna niet tussenkomt in de losse verkoop) en bij de grootste rugby- en honkbalwedstrijden.

Maar let goed op: je hebt nu ook de unieke kans om de Olympische Spelen van dichtbij mee te maken. P1 Travel is een officiële subdistributeur van On Location is voor de verkoop van Paris 2024 Official Hospitality Products voor Nederland en verkoopt hospitality & tickets voor diverse sporten.

Een onvergetelijke ervaring

Als je ooit een Olympische Spelen wil meemaken, dan is 2024 hét jaar om dat te doen. Na Parijs worden de Spelen de komende jaren op andere continenten georganiseerd, waar je niet zomaar even naartoe gaat. Parijs ligt dus letterlijk binnen handbereik. Emma van P1 Travel je alvast mee op reis naar de Franse hoofdstad. Ze vertelt hoe jouw onvergetelijke ervaring eruit ziet als je een compleet verzorgde reis boekt.

“Als enthousiaste sportliefhebber heb je de keuze uit meerdere hospitalitypakketten. Zo kun je kiezen uit een hospitalitypakket met toegang tot atletiek en zwemmen, inclusief luxe lounge faciliteiten en toegang tot het TeamNL Huis. Zodra je de trein uitstapt in Parijs, begint het avontuur écht. Je checkt in bij een charmant hotel dicht bij de Olympische Spelen 2024-locaties.

De ‘Clubhouse 24’ hospitality lounge biedt heerlijke hapjes en drankjes. Al snel ben je met iedereen aan het praten en ervaar je de gezellige, feestelijke sfeer die in de lounge hangt.”

Breakdance is een nieuwe sport op de Olympische Spelen 2024. ©Unsplash

“Daarna begint het echte werk: je geniet vanaf een comfortabele zitplek van spectaculaire atletiekwedstrijden. Daarna geniet je van het zwemmen, opnieuw met luxe voorzieningen. Daarna ervaar je het absolute hoogtepunt van jouw reis: je bent te gast in het TeamNL Huis, waar de Nederlandse atleten worden gehuldigd en hun prestaties vieren in een intieme en feestelijke sfeer. Jij bent daar gewoon bij!

Na een dag vol sportieve hoogtepunten, keer je moe maar voldaan terug naar je hotelkamer. In bed besef je pas echt: dit is een onvergetelijk Olympische Spelen-avontuur geworden.”

Zo boek je jouw droomreis

Bij P1 Travel ligt de focus op het afsluiten van officiële partnerships met clubs, locaties, toernooien en organisaties. Daardoor weet je zeker dat je altijd in bezit bent van officiële tickets en toegang hebt tot de meest gave sportwedstrijden.

Dankzij een exclusieve samenwerking voor de Olympische Spelen in Parijs 2024, biedt P1 Travel als enige in Nederland officiële hospitalitypakketten en tickets aan voor jouw favoriete sport. Check hier het volledige Olympische Spelen 2024-aanbod.

Exclusieve toegang tot TeamNL Huis